„Nie so nötig wie heute“Kölner Hauptschulen kämpfen um ihre Zukunft

Als Erstes hört man die vielen Sneaker der Jugendlichen, die über den Flur schlurfen, und das Lachen von Kindern. Es ist 8.35 Uhr in der Johann-Amos-Comenius-Hauptschule in Zündorf und wer nicht im Unterricht lernt, sitzt in kleinen Gruppen im Foyer oder schaut mit etwas müden Augen in ein Lehrbuch. Ein Geruch von mildem Deo und frühem Morgen hängt in der Luft. Normaler Schulalltag eben.

Damit könnte es hier allerdings mittelfristig vorbei sein, denn die Stadt hat die Zündorfer Einrichtung im neuen Schulentwicklungsplan auf die Liste der Schulen gesetzt, die gestrichen werden könnten. Noch hat die Politik nichts entschieden, aber wenn es schlecht für die Schule läuft, dann könnten bereits im nächsten Sommer keine fünften Klassen mehr aufgenommen werden. Und die Schule würde in den kommenden sechs Jahren schließen müssen.

Zündorfer Schule steht vor dem Aus

Es sind die Zahlen, die gegen die Zündorfer Schule sprechen. So sieht es zumindest die Stadt. Denn im Sommer konnte die Hauptschule neuen Schülern zwar 54 Plätze anbieten, es gab aber nur 18 Anmeldungen. So geht das seit Jahren mehr oder weniger an allen Hauptschulen in Köln, da bildet die Johann-Amos-Comenius-Schule keine Ausnahme. Freie Plätze bedeuten aber für die Kommune, Gebäude, die gereinigt und instandgesetzt werden müssen, für Schüler, die es am Ende gar nicht gibt. Das ist teuer und Geld ist das, was der Stadt derzeit am dringendsten fehlt.

Schülerinnen und Schüler einer 7. Klasse der Zündorfer Hauptschule schreiben in Deutsch eine Kassenarbeit. Copyright: Costa Belibasakis

Man trifft Schulleiter Fabian Hoppert in seinem Büro zum Gespräch. Hoppert, Fünf-Tage-Bart, rotes Hemd und joviales Lachen, hat von den Plänen der Stadt nur sehr indirekt durch eine Mail erfahren, in der der gesamte Schulentwicklungsplan steckte. Ein 209 Seiten starkes Werk, in dem die Stadt skizziert, wie es mit der Kölner Schullandschaft weitergehen soll. Eine gesonderte Information hat die Schule nicht erhalten, sagt Hoppert. Aber ein Kollege wies ihn darauf hin, er solle sich mal die Seiten 173 und 174 besonders gut ansehen, wo es heißt: „In der Konsequenz sollte die Johann-Comenius-Schule auslaufend ab 2027/28 geschlossen werden.“

Schulleiter kritisiert die Rechnung der Stadt

Für Hoppert ist klar, dass die Kommune falsch rechnet. Richtig sei, dass die Anmeldezahlen in den fünften Klassen rückläufig seien. Andererseits nehme die Schule ab der 7. Klasse zahlreiche Kinder auf, die aus internationalen Vorbereitungsklassen kommen, oder Mädchen und Jungen, die auf Gymnasien, Gesamt- und Realschulen nicht zurechtgekommen sind und nun an die Hauptschule wechseln. Der Eingangsjahrgang des Jahres 2024/2025, der sich jetzt in der 7. Klasse befindet, habe sich fast verdoppelt und der Jahrgang 2022/2023 (jetzt in der 9. Klasse) sei von 19 auf 69 Schülerinnen und Schüler angewachsen. Insgesamt sei die Zahl der Kinder und Jugendlichen in den vergangenen fünf Jahren, in denen Hoppert in Zündorf Schulleiter ist, stabil bei etwa 260 geblieben.

Die Stadt verpasst ein Projekt, das vorbildlich für ganz NRW sein könnte Faban Hoppert, Schulleiter der Johann-Amos-Comenius-Schule

„Die Stadt verpasst ein Projekt, das vorbildlich für ganz NRW sein könnte.“ Hoppert meint damit nicht nur, dass gerade Kinder mit hohem Förderbedarf in kleinen Schuleinheiten besser lernen könnten als in den oft großen Gesamtschulen. Sondern auch, dass im Zündorfer Schulzentrum Heerstraße mit dem Lessing-Gymnasium, der Wilhelm-Busch-Realschule und der Johann-Amos-Comenius-Hauptschule mehrere Schulen unter einem Dach arbeiteten. Wenn sich die Leistungsfähigkeit eines Kindes ändere, sei ein Wechsel auf eine andere Schulform eher unkompliziert. Die Wege seien kurz, und die Schulen arbeiteten eng zusammen, was den Übergang erleichtere. Zudem könne die gleiche Infrastruktur genutzt werden und die soziale Integration werde erleichtert, weil Kinder aus demselben Viertel trotz unterschiedlicher Schullaufbahnen denselben Standort ansteuerten.

Vier Mütter berichten von neuen Chancen

Zum Gespräch mitgebracht hat Hoppert gleich vier Mütter, deren Kinder in den vergangenen Jahren die Hauptschule besuchten und die nicht immer eine geradlinige Bildungsbiografie mitbrachten. Da ist Stani, der mit seiner Familie aus der Ukraine flüchtete und in Köln viele Fehlzeiten und blaue Briefe sammelte. Da war Freysen, der in der Pubertät viel Blödsinn machte und vielleicht auch die falschen Freunde hatte und über den die alleinerziehende Mutter sagt: „Ich musste viel mit ihm kämpfen und ich war irgendwann am Ende meiner Kräfte.“ Oder Faisal, der keine Lust mehr auf die Realschule hatte, und Denny, der zunächst eine Realschule besuchte und beinahe ohne Abschluss die Schule verlassen hätte.

Tigisti Asefaw (l.) und Wafa Saleh sind Mütter von ehemaligen Schülern der Johann-Amos-Comenius-Hauptschule Copyright: Costa Belibasakis

Mutter Melanie Bartl suchte nach einer Alternative an einer Gesamtschule, fand aber keinen freien Platz und meldete Denny schließlich – mit einem mulmigen Gefühl – an der Zündorfer Hauptschule an. „Ich dachte: ‚Oh, Gott, eine Hauptschule‘, war dann aber positiv überrascht.“ Alle Schülerinnen und Schüler haben mittlerweile ihren Weg gemacht. Denny absolviert eine Ausbildung, Freysen besucht ein Berufskolleg, Stani hat seinen Realschulabschluss gemacht, und Faisal bereitet sich auf das Abitur vor. „Das sind typische Erfolgsgeschichten, die nur die Hauptschule leisten kann“, sagt Hoppert.

Warum die Hauptschule an Bedeutung verliert

Und es sind Beispiele, die zeigen, wofür Hauptschulen einst gemacht wurden. Als die Hauptschule 1968 in Nordrhein-Westfalen eingeführt wurde, war sie als Aufstiegsversprechen gedacht, sagt Ayla Celik, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW (GEW). Arbeiterkinder und sozial benachteiligte Jugendliche sollten bessere Bildungschancen erhalten, eine Fremdsprache lernen und auf eine Berufsausbildung vorbereitet werden. Zwei Drittel der Kinder besuchten damals nach der Grundschule diese Schulform. „In den 60er Jahren war es ganz normal, eine Hauptschule zu besuchen“, sagt Celik. Fast sechs Jahrzehnte später ist von diesem Anspruch wenig geblieben. Gab es damals noch 2500 Hauptschulen in NRW, sind es heute noch etwa 150, so Celik. Auch in Köln sank ihre Zahl von 30 im Jahr 2005 auf 13 im Jahr 2025.

Die Zahlen erzählen von einer Schulform, die immer weniger gefragt ist. Für das Schuljahr 2025 boten die städtischen Hauptschulen insgesamt 878 Plätze an, doch nur 276 Anmeldungen gingen ein. 251 Kinder wurden aufgenommen. Nach einer Umfrage der Stadt Köln können sich nur noch rund ein Prozent der Eltern vorstellen, ihr Kind an einer Hauptschule anzumelden. Oliver Seeck, schulpolitischer Sprecher der SPD im Kölner Rat, bringt die Entwicklung knapp auf den Punkt: „Die Leute stimmen mit den Füßen ab.“

Aus meiner Sicht ist nicht die Hauptschule das Problem, sondern ein Schulsystem, das zu viele Kinder zurücklässt Ayla Celik, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW

Viel habe der Niedergang der Hauptschulen mit dem Wandel der Berufswelt zu tun, sagt Bildungsexperte Tim Engartner von der Universität Köln. Weil sich Deutschland von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickelt hat, schreitet auch die Akademisierung voran. „Und die Eltern wollen heute eher, dass ihre Kinder Bankkaufmann oder -frau werden – statt Handwerker.“ Außerdem sei es heute deutlich leichter, ein Abitur zu machen als in den 60er- und 70er-Jahren.

Wenn Schüler merken, dass sie in der Schule unter die Räder kommen, ist das verheerend für ihr Selbstbewusstsein Tim Engartner, Universität Köln

Braucht es dann noch Hauptschulen? Ja, sagt Engartner, wenn man die Dreigliedrigkeit des Schulsystems nicht abschafft, brauche man sie auf mittlere Sicht vermutlich für eine bestimmte Schülergruppe, um die man sich besonders kümmern müsse. „Wenn Schüler merken, dass sie in der Schule unter die Räder kommen, ist das verheerend für ihr Selbstbewusstsein.“ Andererseits müsste man massiv in die Hauptschulen investieren, weil da auch viele junge Menschen ihren Abschluss machen, die nicht richtig lesen und schreiben können – wie jüngste Studien immer wieder zeigten. Aber da die finanziellen Mittel auch in Köln knapp sind, sei Besserung kaum in Sicht. GEW-Landeschefin Celik sieht eine sich verstärkende Abwärtsspirale. Um Schulen, an denen Kinder mit viel Unterstützungsbedarf lernen, machten viele Eltern eben einen Bogen.

GEW-Landeschefin Celik stellt dagegen das gegliederte Schulsystem insgesamt infrage. „Aus meiner Sicht ist nicht die Hauptschule das Problem, sondern ein Schulsystem, das zu viele Kinder zurücklässt“, sagt sie. „Was gewinnen wir bildungspolitisch, wenn Kommunen Hauptschulen schließen, wir aber weiterhin ein System haben, in dem die soziale Herkunft maßgeblich über den Bildungserfolg entscheidet, und Tausende Jugendliche unsere Schulen ohne Abschluss verlassen?“ Solange an einem gegliederten Schulsystem festgehalten wird, werde die Schließung einzelner Schulformen allein keine grundlegende Verbesserung bringen. „Es muss darum gehen, das Schulsystem insgesamt neu zu denken.“ Wenn man mehr Chancengleichheit und gute Bildung für alle wolle, „müssen wir Veränderung strukturell und ganzheitlich denken, nicht, indem wir die Schilder an den Schulgebäuden ändern oder Kinder auf andere Schulformen verteilen“.

In Buchheim ist die Hauptschule besonders gefragt

Gespräch an der Nelson-Mandela-Schule in Buchheim, die langfristig ebenfalls auslaufen könnte. Andrea Badjie ist seit sechs Jahren Leiterin der Einrichtung und schüttelt jetzt den Kopf. „Die Hauptschule in einem sozialen Brennpunkt wie Buchheim war nie so nötig wie heute“, sagt sie. Ein Viertel, viele Probleme. Hohe Arbeitslosigkeit, viele Bürgergeldempfänger, die Armutsquote liegt laut Schuldneratlas mit 16 Prozent sechs Prozent über dem städtischen Schnitt. Die Probleme gingen oft auch an den Schülerinnen und Schülern nicht spurlos vorbei.

Die Schulleiterinen der Nelson-Mandela-Schule in Buchheim, Andrea Badjie (l.) und ihrer Stellvertreterin Anja Dinslaken Copyright: Arton Krasniqi

Es gebe an der Nelson-Mandela-Schule viele hervorragende Schülerinnen und Schüler, aber auch solche, die mit zahlreichen Problemen kämpften, sagt Badjie. Sprachdefizite, Fluchtgeschichten, Kinder, die im Gymnasium oder der Realschule nicht zurechtkamen, und nun wieder aufgebaut werden müssten. Und schulmüde Jugendliche, die morgens kaum aus dem Bett kämen und die von der Schule täglich angerufen würden. Es gebe Kinder, die noch nie über den Rhein gefahren seien, und wenn sie sich dann doch auf den Weg machten, stünden sie staunend vor der Eistüte auf der Neumarkt-Galerie. „Und manche Jugendliche fragen uns, warum sie eine Ausbildung machen sollten – ihre Eltern hätten schließlich auch keine Arbeit.“

Die Hauptschulen wurden gesellschaftlich ins Abseits gestellt Anja Dinslaken, stellvertretende Schulleiterin der Nelson-Mandela-Hauptschule

„Viele unserer Schüler kommen in einem so großen System wie einer Gesamtschule nicht zurecht“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Anja Dinslaken. In den kleineren Hauptschulen könne dagegen besser mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet werden. Überdies würden sie praktisch – etwa mit Jahrespraktika – auf einen Beruf vorbereitet. Und wer sich gut macht, könne nicht nur einen Hauptschulabschluss, sondern auch die Mittlere Reife erlangen und schließlich den Sprung aufs Gymnasium schaffen.

Eltern und Lehrer wollen um die Schule kämpfen

Warum hat aber der Ruf der Hauptschule so gelitten? Eine Schulleitung, die nicht namentlich in der Zeitung genannt werden möchte, formuliert es so: „Man hat die Hauptschulen jahrelang kaputtgeredet.“ Das sehen sie in Buchheim ganz ähnlich: „Die Hauptschulen wurden gesellschaftlich ins Abseits gestellt“, sagt Dinslaken. Badjie sieht einen Teufelskreis: Denn welche Eltern würden ihre Kinder an einer Schule anmelden, deren Existenz mittelfristig gar nicht gesichert ist?

Zurück an die Johann-Amos-Comenius-Schule in Zündorf. Kampflos will sich die Schulgemeinde den Plänen der Stadt nicht fügen. Nach den Herbstferien soll es Kundgebungen der Eltern vor der Bezirksvertretung Porz und dem Schulausschuss geben. „Wir haben bereits Stellungnahmen an die Schulentwicklung und den Schulausschuss gegeben und mit dem Porzer Bezirksbürgermeister Lutz Tempel diskutiert“, sagt Schulleiter Hoppert. „Wir werden versuchen, alle von unserer pädagogischen Arbeit zu überzeugen. Denn wenn wir schließen, hat das Auswirkungen auf den gesamten Stadtbezirk.“