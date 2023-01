Köln-Longerich – Die Ampelanlage in Köln-Longerich an der Kreuzung Longericher Straße/Johnannes-Rings-Straße ist ausgefallen. Der Schaden kann laut der Stadt Köln wohl erst am kommenden Montag (3. Februar) behoben werden.

Folgende Straßen und Fußwege müssen bis dahin gesperrt werden:

Aus Richtung Wilhelm-Sollmann-Straße kommend kann man von der Johannes-Rings-Straße nur noch rechts in die Longericher Straße (Richtung Militärringstraße) abbiegen.



Aus Richtung Militärringstraße kommend kann man von der Longericher Straße nur noch rechts in die Hohlgasse (Richtung Contzenstraße) abbiegen.



Aus Süden Richtung Militärringstraße kommend ist ein Abbiegen von der Longericher Straße nur nach links – ebenfalls in die Hohlgasse – möglich.



Aus der Hohlgasse kommend ist ein Abbiegen nur noch nach rechts in die Longericher Straße (Richtung Süden) möglich.



Für die Busse der KVB-Linien 121, 127 und 139 bestehen Ausnahmen – sie können die Kreuzung passieren. Auch die KVB-Linie 15 fährt.

Fußgänger müssen besonders aufpassen

Fußgänger, die aus dem Ortskern kommend zur KVB-Linie 15 Richtung Chorweiler wollen, müssen über die Hohlgasse, Longericher und Johannes Rings-Straße gehen. Die Fahrer der KVB-Bahnen werden zwar über den Ampelausfall informiert, beim Überqueren der Gleise auf der Longericher Straße sollten Fußgänger trotzdem besonders gut aufpassen. (red)