In Köln-Niehl ist am Dienstag ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei im Einsatz, nachdem Schüsse aus einer Dachgeschosswohnung gemeldet worden waren. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, gibt es Hinweise auf eine Schussabgabe auf der Erlenhofstraße.

Nach Angaben der Polizei sind die Erlenhofstraße sowie die umliegenden Zufahrtstraßen aktuell gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer sowie Passanten, den Bereich großräumig zu meiden.

Zeugenaussagen zufolge habe ein Mann gegen 10.20 Uhr aus der Wohnung auf der Erlenhofstraße in die Luft geschossen. Auch eine Drohne ist im Einsatz, um die Lage aus der Luft aufzuklären. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. (red)

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