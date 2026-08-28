Premiere in Nippes„Bärbelchen“ bringt Köln an den Rand der Katastrophe

Um genau 23.23 Uhr soll es laut Berechnung eines Kölner Astronomen soweit sein: Dann soll die Stadt einen Asteroidenhagel zu erwarten haben – in der Öffentlichkeit wurde das Phänomen ausgerechnet auf den putzigen Namen „Bärbelchen“ getauft, der Spielpartnerin von Stockpuppe Hänneschen. Das Ausmaß der Zerstörung ist jedoch noch ungewiss. Dementsprechend geht die Stadtgesellschaft höchst unterschiedlich mit dem kosmischen Ereignis um – während einige eher die Frage umtreibt, ob sie ihr Auto vorsichtshalber in einer Tiefgarage parken sollten, sehen andere das Ende aller Tage gekommen.

So wie Herr Meier, Sachbearbeiter im Versicherungsbüro Windel. „Heute kein ‚Mahlzeit‘, Herr Meier?“, wundert sich eine Kollegin über dessen Angespanntheit. „Nein, eher Endzeit!“, antwortet er. Ansonsten geht der Tag jedoch seinen weitgehend gewohnten Gang – etwa wenn sich ein lang verheiratetes Paar in eingeübter Routine am Frühstückstisch über die falsch eingekaufte Honigsorte oder ein zu fest zugeschraubtes Marmeladenglas in die Wolle bekommt. Nach „Bärbelchen“ werde er wohl nie mehr Honig kaufen müssen, so der Mann sarkastisch.

Weitere Vorstellungen des Stücks im Altenberger Hof in Köln-Nippes

Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort gibt es auf der dreigeteilten Bühne des Bürgerzentrums Altenberger Hof einen Blick in eine Bäckerei, wo zwei junge Frauen einen Bäckermeister bezirzen – der sich eigentlich aber nur den Feierabend herbeisehnt. Oder die wunderschön-schräge Sichtung des Festkomitees für die kommende Session, in der sich meist talentfreie Kräfte die Klinke in die Hand geben. Immer wieder schleicht sich in den zahlreichen Interaktionen das für den späten Abend angekündigte Naturschauspiel ein; die Anspannung steigt. Doch so viel sei verraten: Der dritte Artikel des Kölschen Grundgesetzes, „Et hätt noch immer …“, wird sich (buchstäblich) am Ende des Tages auch in diesem Fall bewahrheiten.

Vor rund 120 Gästen in den fast restlos gefüllten Stuhlreihen der Scheune des Bürgerzentrums an der Mauenheimer Straße 92 feierte „In diesem Moment“ eine umjubelte Premiere. Das Stück nach Buch und Regie von Christopher Bee ist das vierte Bühnenwerk des im Oktober 2023 gegründeten Ensembles, einem Gemeinschaftsprojekt des Bürgerzentrums-Trägers „Zug um Zug“, des Jobcenters und der städtischen Arbeitsmarktförderung. Kurz nach dem Vorgängerstück „KI – Kölner Intelligenz“ hatten die Proben begonnen. Der Saal sah eine turbulente 70-minütige Aufführung voller Spielwitz und feiner Pointen. „Es war eine wunderbare Arbeit, und zum Glück haben wir ja noch ein paar Vorstellungen vor uns“, bilanzierte zufrieden der Regisseur.

Das Stück „In diesem Moment“ ist am 7., 22. und 30. September, jeweils ab 19 Uhr, erneut im Bürgerzentrum Altenberger Hof zu sehen. Eintritt frei, Spenden erwünscht.