Heute erscheint es schier unvorstellbar, aber noch bis zum Jahr 2010 gab es keine einzige Gesamtschule im Stadtbezirk Nippes. Das änderte sich mit der Eröffnung der heutigen Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, die von ihrem ersten Interim in Riehl Anfang 2013 nach Longerich zog und seit Herbst 2019 in ihrem Neubau an der Ossietzkystraße 2 untergebracht ist. Im Sommer 2024 kam mit der heutigen Ernst-Simons-Gesamtschule die zweite hinzu: Sie nutzt vorerst die Container im Bürgerpark Nord, die zuvor das Dreikönigs-Gymnasium (DKG) während dessen Generalsanierung bezogen hatte. Ihr Neubau soll an der Schmiedegasse in Weidenpesch entstehen.

Doch trotz der zwei Neuzugänge besteht weiterhin Bedarf: Laut des Schulentwicklungsplans würden im kommenden Jahr 73 Plätze in den Eingangsklassen fehlen, sollten sich laut Erfahrungswert 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler für die Schulform entscheiden. Im aktuellen Jahr waren es sogar 103 Plätze zu wenig. „Das entspricht einem Fehlbedarf von zwei bis vier Gesamtschulzügen“, bilanziert die Verwaltung.

Das frühere Hauptschulgebäude an der Paul-Humburg-Straße diente der Gesamtschule von 2013 bis 2019 als Interim. Laut Plänen der Stadt soll es nun wieder ein Schul-Zweitstandort werden. Copyright: Schöneck

Gegen den Platzmangel will die Verwaltung ab 2028 den Standort Paul-Humburg-Straße für die Ossietzky-Schule reaktivieren – in der früheren Hauptschule hatte sie von 2013 bis 2019 bereits ihr Interim. Das Gelände ist abgezäunt, die Erweiterungscontainer aus jener Zeit stehen noch. Diese Pläne, die auch die Schulkonferenz kritisch sieht, lehnt auch die Bezirksvertretung Nippes ab: Gegen die AfD, bei Enthaltung von CDU und FDP, forderte die Runde mehrheitlich, stattdessen entweder eine der beiden Nippeser Realschulen, oder aber die Hauptschule in Bilderstöckchen zur Gesamtschule umzuwandeln. Alternativ soll, wie schon 2023 beschlossen, ein komplett neuer Schulbau entstehen, inklusive Standortsuche.

Weiterbestand der Hauptschule ungewiss

Bei den Hauptschulen läuft es auf eine Entscheidung zwischen der in Bilderstöckchen und der in Neuehrenfeld hinaus. Aufgrund niedriger Anmeldezahlen erscheint ein Weiterbetrieb beider Standorte zugleich unrealistisch. Bezirks-Jugendvertreter Ardacan Karasu warb für einen Fortbestand seiner alten Schule an der Reutlinger Straße. „Meine eigene Laufbahn zeigt: Eine Hauptschule muss keine Sackgasse sein. Wir brauchen sie weiterhin“, so der Jugendliche, der inzwischen ein Berufskolleg besucht. Außerdem sei sie ein gewachsener Bestandteil von Bilderstöckchen. Auch Vize-Bezirksbürgermeister Daniel Hanna (CDU) berichtete von guten Erfahrungen mit der Schulform in seiner Familie.

„Nur zwei Prozent der Eltern wünschen sich einen Hauptschulplatz für ihre Kinder“, entgegnete Lena Willeke (Grüne). „Wir sind überzeugt, dass Gesamtschulen ein Mittel gegen die soziale Selektion sind.“ Deswegen halte man am Prüfauftrag zur Umwandlung der Haupt- in eine Gesamtschule fest.

Viel zu wenig Grundschulplätze in Niehl

Bei den Grundschulen bereitet vor allem Niehl Sorgen: Dort gibt es viel zu wenig Plätze an den beiden Schulen – allein 2027 wären es 54 zu wenig, selbst wenn man ausnahmsweise mit einer Klassengröße von 27 statt 23 Kindern rechnet. Hier fordert die Bezirksvertretung, gerade in Alt-Niehl für Kapazitäten zu sorgen. „Sofern in Zukunft Wohnbau in Niehl realisiert werden soll, sind (...) die Kapazitäten der schulischen Infrastruktur zu bewerten und ggf. bedarfsgerecht anzupassen“, schrieb die Verwaltung selbst in ihrem Werk. Genau dies ist in Alt-Niehl der Fall – durch das Großbauprojekt an der Feldgärtenstraße mit 290 Wohnungen, das in den nächsten Jahren entsteht.