Im Bereich der Boltensternstraße in Höhe des AXA-Hochhauses kam es am Samstagabend (8. August) zu einem ungewöhnlichen Unfall.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 20 Uhr ein junger Mann mit einem Mercedes-AMG GT (Preis: cirka 150.000 Euro) von der Riehler Straße aus kommend in falscher Fahrtrichtung unterwegs – auf der Auswärtsspur in Richtung einwärts. Dabei kollidierte er unter anderem mit Verkehrszeichen und dem Bordstein.

Laut Polizei wurde niemand verletzt. Den Fahrer haben die Einsatzkräfte am Unfallort angetroffen. Warum der junge Mann mit seinem PS-Boliden in falscher Richtung unterwegs war, ist derzeit noch nicht bekannt.

Als Folge des Unfalls bildete sich ein Stau auf dem Niederländer Ufer. Dort wurde der Verkehr umgeleitet. Die Ermittlungen laufen. (mt)