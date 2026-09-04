Magische Momente am Kölner Nachthimmel: 1200 leuchtende Drohnen, bekannte Filmmusik und spannende Motive: Für die Premiere der „DroneArt Show: Harry Potter“ gab’s am Donnerstagabend (3. September 2026) Applaus auf der Kölner Galopprennbahn in Weidenpesch.

Die 60-minütige Show, aufgeteilt in zwei Akte mit 15-minütiger Pause, demonstrierte, was moderne Drohnentechnologie leisten kann. In exakt abgestimmten Formationen zeichneten die Drohnen ikonische Motive und Charaktere aus der Welt von Harry Potter an den Himmel. Dazu erklang Filmmusik und eine kleine Rahmenhandlung wurde erzählt.

„DroneArt Show: Harry Potter“: Über 4000 Gäste bei Köln-Premiere dabei

Die Ticketpreise lagen zwischen 20 und 60 Euro. Über 4000 Gäste waren gekommen, um die größte Drohnenshow, die bislang in Köln stattgefunden hat, anzuschauen. Der Verkehr kam rund um die Rennbahn stellenweise zum Erliegen.

Die, die rechtzeitig auf dem Gelände waren, deckten sich erst einmal an den Merchandise-Ständen ein. Viele Fans des Zauberlehrlings kamen mit Umhang, Krawatte oder Zauberstab in der Hand und ließen sich ganz wie in der Buchreihe verzaubern.

Der Himmel über Weidenpesch wurde zu einer lebendigen Leinwand, auf der die beleuchteten Drohnen in perfekter Synchronisation tanzten und großformatige, dreidimensionale Luftkunst präsentierten.

Ausrufe wie „sooo schön“ und „magisch“ waren immer wieder zu hören. Auch für Menschen, die nicht in der Harry-Potter-Welt zu Hause sind, waren die farbenfrohen Bilder schön anzusehen.

Die „DroneArt Show: Harry Potter“ bot beeindruckende 3D-Bilder, die von den Drohnenflotten dargestellt wurden. Copyright: Daniela Decker

„Die insgesamt 1200 Drohnen sind während der Show kontinuierlich im Einsatz. Je nach Formation werden unterschiedlich viele Drohnen gleichzeitig benötigt: Manche Bilder entstehen mit wenigen, andere mit einer größeren Anzahl“, erklärte Projektleiterin Michelle Laukat vom Veranstalter Fever im Gespräch.

„Während einzelne Drohnen nach etwa 20 Minuten kontrolliert zu den vorgesehenen Landeplätzen zurückkehren, um ihre Akkus zu wechseln oder aufzuladen, steigen andere wieder auf. So können die Drohnen fortlaufend eingesetzt werden und gemeinsam die gesamte Choreografie am Himmel umsetzen.“

Über 4000 Zuschauer kamen zur Köln-Premiere der Harry-Potter-Drohnenshow auf die Galopprennbahn. Copyright: Daniela Decker

Die größte Gefahr stellt das Wetter für das Open-Air-Ereignis dar. Regen, starker Wind, Gewitter oder eingeschränkte Sicht können die Durchführung beeinflussen. Deshalb wurde beispielsweise entschieden, angesichts der Vorhersagen die Show am Freitagabend auf den Sonntag zu verschieben. Eine weitere Vorführung gibt’s am Samstag.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Freitagabend eine amtliche Warnung vor Windböen herausgegeben. Demnach treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 bis 70 km/h auf.

Wettervorhersage sorgt für eine Show-Verschiebung

„Das Produktionsteam überwacht die Wetterlage und die Flugsicherheit kontinuierlich vor Ort. Die Entscheidung über die Durchführung wird verantwortungsvoll und im Einklang mit den geltenden Sicherheits- und Luftfahrtbestimmungen getroffen“, begründete Laukat die Verschiebung.

Den sprechenden Hut gab es auch in der Drohnen-Variante zu sehen. Copyright: Daniela Decker

Die teils emotional geführte Debatte um den Fortbestand klassischer Feuerwerke, beispielsweise bei den Kölner Lichtern, sehen die Drohnenexperten entspannt. „Drohnenshows und Feuerwerke sind unterschiedliche Formen von Open-Air-Unterhaltung mit jeweils eigenen Besonderheiten“, sagen sie.

Zwischendurch wurde die Show mit der passenden Musik auch ein wenig gruselig. Copyright: Daniela Decker

Michelle Laukat weiter: „Während Feuerwerke durch pyrotechnische Effekte beeindrucken, ermöglichen Drohnenshows bewegte Bilder, Geschichten und wechselnde Formationen am Himmel. Sie kommen ohne pyrotechnische Explosionen aus und können daher insbesondere an Orten mit strengeren Lärm- oder Emissionsauflagen eine interessante Alternative darstellen. Aus unserer Sicht können Drohnenshows das Spektrum moderner Live-Unterhaltung sinnvoll ergänzen.“

Auch Philipp Hein, Geschäftsführer des Kölner Renn-Vereins, genoss das Spektakel. „Wenn Drohnen den Himmel über Weidenpesch in eine riesige Leinwand verwandeln, zeigt sich eindrucksvoll, welche besonderen Inszenierungen unser Gelände ermöglicht“, sagte er. „Die Rennbahn ist längst mehr als ein Ort für den Galoppsport. Sie bietet ganzjährig Raum für Konzerte, Lichtkunst und unterschiedlichste Veranstaltungsformate mit mehr als 15.000 Gästen.“