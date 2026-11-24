Für Andreas Feldgen werden nicht abgesagte Reservierungen in seinen Restaurants zunehmend zum Problem. Auf der Homepage des „Alten Wartesaal“ am Dom macht er die Gäste auf den finanziellen Schaden eines No-Shows – das Nicht-Erscheinen ohne Absage – aufmerksam. Für die Adventszeit und die Feiertage hat er mittlerweile eine sogenannte No-Show-Gebühr in Höhe von 30 Euro pro Person eingeführt: Wer nicht kommt und nicht fristgerecht bis zu 24 Stunden vorher absagt, muss trotzdem zahlen. So verfährt er auch am „Haus am See“, wo er für die Winterzeit wieder die beheizten Seehäuser aus Glas für bis zu neun Gäste aufgebaut hat.

„In der Vorweihnachtszeit ist es besonders ärgerlich. Wir bereiten alles vor, kaufen für 120 Personen ein und dann erscheinen Gruppen nicht. Den Waren- und Personaleinsatz haben wir trotzdem. Man sollte pfleglicher mit der Gastronomie umgehen, das Restaurantsterben geht weiter“, sagt Feldgen. Zusätzlich telefoniert das Sekretariat im Advent die Gäste regelmäßig ab, um zu erfahren, ob sie ihre Reservierung auch wirklich wahrnehmen. Das funktioniere gut. Trotz der No-Show-Gebühr ist es dem Gastronomen wichtig, sich kulant und kooperativ zu zeigen.

Wer im Restaurant einen Tisch reserviert und nicht erscheint, kann vom Wirt zur Kasse gebeten werden.(Symbolbid) Copyright: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/dpa-tmn

Umfrage des Dehoga NRW: Belastung durch No-Show von Gästen

„Wenn man kurz anruft und absagt, verschieben wir den Termin. Wer sagt, er ist kurzfristig krank oder jemand ist gestorben oder man hatte einen Unfall, dann ist es klar, dass wir kein Geld nehmen und das menschlich lösen wollen“, so Feldgen.

Der Dehoga NRW spricht ebenfalls von einer zunehmenden Belastung des Gastgewerbes durch säumige Gäste. Christoph Becker, Sprecher des Dehoga Nordrhein, teilt auf Nachfrage mit: „Das Thema taucht verstärkt in der Weihnachtszeit auf, aber auch zu Messezeiten ist es beinah üblich, dass Firmen für den Abend in drei verschiedenen Restaurants für die Belegschaft reservieren, um dann kurzfristig zu entscheiden, wo man hingeht – natürlich, ohne bei den anderen abzusagen“, so Becker.

In einer Umfrage vom Dezember 2025, an der sich 250 Gastronomen aus NRW beteiligt haben, berichten fast zwei Drittel (64,3 Prozent), dass sich das Problem in den vergangenen Jahren spürbar verschärft habe. „No-Shows sind für unsere Branche keine Lappalie. Sie verursachen reale wirtschaftliche Schäden – gerade in einer Branche, die ohnehin mit niedrigen Margen, hohen Kosten und Personalengpässen kämpft“, sagte Patrick Rothkopf, Präsident des Dehoga NRW. Laut der Umfrage senden 38,8 Prozent der Wirte Erinnerungsmails oder rufen die Gäste vor dem Besuch an, auf Verbindlichkeit der Reservierung weisen 30,1 Prozent hin. 3,3 Prozent nehmen gar keine Reservierungen mehr an. Darunter das Feinripp & Gold an der Ehrenstraße. Und 12,6 Prozent arbeiten mit Vorkasse oder Hinterlegung der Kreditkartendaten (9,8 Prozent).

Kölner Sterne-Restaurants arbeiten fast ausschließlich mit Gebühr bei No Show

Diese Maßnahme ist vorwiegend im Hochpreissegment verbreitet. In der Sternegastronomie gebe es kaum Lokale, die nicht mit Gebühren arbeiteten, sagt Leon Hofmockel, Sternekoch im „La Societé“ an der Kyffhäuser Straße. „Wir haben eine Stornierungsfrist von 48 Stunden. Danach wird eine Gebühr von 150 Euro pro Person fällig.“ Das Lokal bietet Platz für etwa 30 Gäste. Manchen sei nicht bewusst, was es heiße, wenn statt einer angekündigten Fünfergruppe doch nur vier Personen erscheinen. „Wir können fünf Personen nicht an einen Vierer-Tisch setzen, die kommen an einen Sechser-Tisch. Wenn die fünfte Person also fehlt, fällt uns zusätzlich ein ganzer Tisch weg, den wir hätten verkaufen können. Das können an einem Abend schnell mal 500 Euro Umsatz heißen, die uns eine Person gekostet hat“, so Hofmockel.

La Societé: Leon Hofmockel (2.v.l.) ist der Küchenchef. (Archivbild) Copyright: Max Grönert

Dass die Gebühr wirklich greift, sei jedoch „das allerletzte Mittel“: „Wir rufen die Leute alle vor ihrem Besuch an. Wir versuchen, den Gästen entgegenzukommen. Wir wollen die Gäste nicht vergraulen.“ Andererseits: „Wenn ich mir ein Ticket für die Lanxess-Arena kaufe, und merke, ich habe Kopfschmerzen, muss ich das Ticket loswerden oder doch hingehen, oder ich habe Pech gehabt.“ Reservierungen seien für die Planbarkeit wichtig. „Zwölf Gäste mehr oder weniger pro Woche machen einen Unterschied. Dann könnte ich einen Wolfsbarsch für 120 Euro im Einkauf weniger einplanen, zum Beispiel. Der Worst Case ist, wenn zehn oder zwölf Portionen übrig bleiben.“ Die Ware verdirbt und landet in der Tonne.

Wirte dürfen eine solche Gebühr laut Homepage der Verbraucherzentrale NRW aber nur dann erheben, wenn sie die Gäste im Vorfeld klar und deutlich darauf hingewiesen haben. Der Wirt kann die Gäste, die trotz Reservierung nicht erscheinen, finanziell in die Pflicht nehmen, weil er mit dem Besuch geplant hat: Wer Tische nicht spontan neu vergeben kann, kann theoretisch Schadenersatz von der Person verlangen. Praktisch ist es jedoch für den Gastronomen schwierig, nachzuweisen, welche Umsatzausfälle er wirklich hatte.

Einen strengen Ton auf seiner Homepage schlägt das „Deutzer Brauhaus“ an. „Bitte beachte, dass Reservierungen, die nach 15 Minuten ohne Information nicht im Restaurant erscheinen, als ,No-Show‘ markiert werden und dies zu einer fortwährenden Sperrung für zukünftige Reservierungen führen kann“, heißt es da. Gastronom Geert Dilien lässt das nachverfolgen. Er ärgert sich besonders über Absagen von größeren Gruppen. Am Wochenende könne er die Tische für Laufkundschaft leicht neu vergeben.

Geert Dilien ist Wirt im Gilden im Zims. Copyright: Alexander Schwaiger

Doch unter der Woche hätte man mitunter auch eine Servicekraft weniger einplanen können, wenn mehrere Personen absagen. „Oft sind es Männergruppen, die viel schlechter organisiert sind. Da haben dann mehrere aus dem Freundeskreis reserviert oder sie vergessen, abzusagen“, so Dilien. Einen Fehler könne aber auch das Lokal selbst machen, gibt Dilien zu, etwa wenn sich bei Reservierungen Zahlendreher beim Datum einschleichen. Über eine Gebühr habe er schon „sehr oft“ nachgedacht. „Aber alles muss dann am Abend selbst abgerechnet und verrechnet werden.“ Der Leidensdruck in seinen Lokalen „Gilden im Zims“ und „Servus Colonia Alpina“ am Heumarkt sowie „Deutzer Brauhaus“ sei dafür zu gering.

„Im Zims haben wir 700 Plätze. Wenn eine 14-köpfige Gruppe absagt, fehlen uns zwei Prozent. In einem Laden mit 70 Plätzen sind es schon 20 Prozent.“ In anderen Ländern sei eine No-Show-Gebühr hingegen sehr üblich. „In Südafrika und Japan zahlt man überall eine Anzahlung. Was ich heute nicht verkauft habe, hole ich morgen nicht mehr nach“, so Dilien. Er bittet die Gäste darum, eine kurze Whatsapp‑Nachricht zu schreiben. Das sei schnell gemacht und erspare Arbeit und Ärger, so der Wirt.

Gäste zeigen laut Dehoga Akzeptanz bei No-Show-Gegenmaßnahmen

„Gerade in der Weihnachtszeit treffen No-Shows die Wirte noch einmal härter. Doch unsere Mitglieder verfolgen das in letzter Konsequenz nicht nach“, sagt Maike Block von der Interessengemeinschaft Gastro. „In der gehobenen Gastronomie sind No-Show-Gebühren sehr üblich, in der normalen Gastronomie weniger“, so Block.

Auf Reservierungstools wie Open Table verzichtet Maritta Clarenz vom Hotelrestaurant Siegblick in Siegburg. Die Gastronomin glaubt, dass Absagen sich dort häufen, wo der Kontakt zum Gast unpersönlich verläuft. „Anrufe und Mails schaffen mehr Verbindlichkeit bei der Reservierung. No-Shows sind bei uns kein Thema. Wenn Gäste weit im Voraus buchen oder wenn es um besondere Anlässe wie Gänseessen oder Candlelight-Dinner geht, rufe ich vorher an“, so Clarenz. Wer etwa an Weihnachten nicht absagt, bekommt möglicherweise so schnell keinen Tisch mehr zu begehrten Zeiten. „So etwas merke ich mir. Einfach nicht zu kommen, ist respektlos.“

Weniger No Show seit Gebühr im Haus Bosen in Erftstadt-Lechenich

Seit Benjamin Edery vom Haus Bosen in Erftstadt-Lechenich 50 Euro Gebühr pro nicht abgesagtem Tisch nimmt, habe sich die Zahl der No-Shows verringert, sagt Edery. „Ich bin aber auch dahinter. Früher haben Stammgäste sogar vom Krankenhaus aus angerufen, wenn sie nicht kommen konnten. Nur gegen Kreditkarte reservieren, wie in Köln schon üblich, würde ich aber auf keinen Fall machen.“ Er sei Gastronom, weil er den persönlichen Kontakt zu den Gästen möchte. „Die Gastro kämpft derzeit ohnehin mit den Kostensteigerungen.“ Man solle als Gast die Infrastruktur nicht zusätzlich belasten.

Maritta Annette Clarenz, Inhaberin Restaurant „Siegblick“ Copyright: Ronja Afflerbach

Strikt geht in Köln das „Ox & Klee“ von Sternekoch Daniel Gottschlich vor. Hier fällt eine No-Show-Gebühr von 230 Euro pro Person an, wenn eine Gruppe mit mehr als vier Personen nicht bis sieben Tage vorher absagt, bei Gruppen mit bis zu vier Personen fünf Tage vorher. „Eine No-Show ist für uns kein Kavaliersdelikt“, schreibt das „Gruber's Restaurant“ auf seiner Homepage. In der „Caruso-Pastabar“ im Agnesviertel beträgt die Ausfallgebühr 50 Euro pro Person. Das Fischrestaurant „Poisson“ an der Wolfsstraße belastet die Kreditkarte mit 100 Euro pro Person, wenn man nicht 24 Stunden vor dem Besuch absagt. In der Regel zeigten die Gäste laut Dehoga NRW Verständnis und Akzeptanz, wenn die Gastronomie ihre No-Show-Gegenmaßnahmen erklärt.