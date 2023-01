Polizei Köln mahnt Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestoppt

Köln – Am Wochenende haben Polizisten in Köln mehrere Fahrten unter Alkohol und unter Einfluss von Betäubungsmitteln beendet, Blutproben angeordnet und diverse Führerscheine beschlagnahmt. Einige Fahrer, darunter insbesondere E-Scooter- und Fahrradfahrende, hatten rund 2 Promille, wie die Polizei mitteilt. Eine 42 Jahre alte Fahrradfahrerin wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mülheim mit 2,4 Promille angehalten.

Insgesamt hat die Polizei in Köln zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen zehn Fahrten unter Alkoholeinfluss und 6 Fahrten unter Einfluss von Cannabis, Kokain und/oder Amphetamine beendet. Ein Autofahrer war am Samstagmorgen mit rund 0,8 Promille und ohne Fahrerlaubnis in Longerich unterwegs und wurde im Vortest positiv auf Cannabis getestet.

In dem Zusammenhang mahnt die Polizei Köln erneut, dass bei Kraftfahrzeugen, Autos und E-Scooter gleichermaßen, ab 0,3 Promille und Ausfallerscheinungen ein Strafverfahren droht. Zwischen 0,5 und 1,09 Promille droht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und bei mehr als 1,1 Promille gilt eine person als absolut fahruntüchtig und damit droht ein Strafverfahren. Für Fahranfänger und Personen unter 21 Jahren gilt 0,0 Promille. (red)