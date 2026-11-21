Frank Schell kennt die Radwege von der Bergerbrücke bis zur Frankfurter Straße nach Eil sehr gut. Seit Jahren befährt der 46-Jährige sie morgens zur Arbeit und nachmittags auf dem Weg zurück nach Hause nach Poll. „Der Zustand war gefühlt nie gut und mit den Jahren ist es nicht wirklich besser geworden“, sagt Schell. Risse in der Fahrbahndecke, hier und da mal ein Loch. „Mittlerweile kenne ich die Stellen, wo man aufpassen muss.“

Dass Frank Schell wie auch andere Menschen, die mit dem Rad zwischen Ohmstraße und Frankfurter Straße unterwegs sind, sicherer fahren können, will die CDU in der Bezirksvertretung (BV) Porz erreichen. Und hat einen Antrag eingebracht, der einstimmig verabschiedet wurde.

Damit ist die Stadtverwaltung beauftragt, die defekten Beläge auf den Radwegen entlang der Bergerstraße zwischen Ohmstraße und Frankfurter Straße in beiden Fahrtrichtungen zu reparieren beziehungsweise auszubessern.

Das sollte auch auf den Radwegen der Heidestraße zwischen den Stadtteilen Wahn und Wahnheide geschehen. Bereits in der Sitzung im Juni 2023 wurde ein entsprechender Antrag von CDU und Grünen verabschiedet. Doch getan hat sich auf der Hauptverbindungsachse zwischen den beiden Stadtteilen bis dato nichts.

Deswegen hat die Bezirksvertretung auf Antrag von CDU, SPD sowie der Fraktion von Grünen und Volt einen Antrag verabschiedet, mit dem die Stadtverwaltung aufgefordert wird, in der Sitzung am 1. Dezember dieses Jahres einen aktuellen Sachstandsbericht zur Reparatur der Radwege entlang der Heidestraße zu geben.