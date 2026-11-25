Werner Wilden rechnet vor: 2500 Euro für die Kometsterne, dann über 1000 Euro für den Anschluss und die Firma, die mit einem Hubwagen die Sterne anbringt, „bekommt auch noch ein paar Mark“. Aber das ist es dem Bürgerverein Gremberghoven wert, um etwas weihnachtliches Flair ins Veedel zu bringen. „Die Idee gibt es schon seit Jahren“, sagt Wilden. Er ist Ur-Gremberghovener und war jahrelang in verschiedenen Funktionen im Bürgerverein aktiv.

Jetzt ist die Idee endlich umgesetzt worden. „Ohne finanzielle Unterstützung ist das allerdings nicht möglich“, klärt Wilden auf. 1800 Euro gab es von der Bezirksvertretung Porz aus bezirksorientierten Mitteln. 1000 Euro hat die Hausverwaltung Eckhard Heinze aus Porz beigesteuert, 500 Euro von der Vonovia. Privatspenden seien noch hinzugekommen, sagt Wilden. Das wiederum verdeutlicht, dass auch den Bürgerinnen und Bürgern im Veedel daran gelegen ist, den Stadtteil zur Weihnachtszeit etwas strahlen zu lassen.

Als Standort hat man sich für die Frankenstraße entschieden. „Wir wollten die Beleuchtung in der Mitte des Stadtteils haben“, sagt Werner Wilden. Ein kleiner Hintergedanke ist da aber auch dabei. „Wir hoffen, dass dieser ,schöne‘ Bau hier irgendwann verschwindet“, sagt Wilden und deutet auf den seit Jahren leerstehenden Supermarkt. Gerüchte machen die Runde, dass dies auch passieren wird. Die Rede ist von einem Seniorenheim.

Das Hochhaus gegenüber ist schon in Schuss gebracht worden. „Wenn jetzt noch der Rümpels-Spar verschwindet, hätten wir die nächste große Dreckecke bei uns im Ort weg“, sagt Wilden, der mit seinen 68 Jahren Zeit seines Lebens in Gremberghoven gelebt hat.