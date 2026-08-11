In der Nacht zum Dienstag (11. August) sind Kölner Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz ins Industriegebiet Westhoven ausgerückt. Dort waren laut einem Feuerwehrsprecher drei Pkw in Flammen geraten. Ein Polizeisprecher bezifferte die Zahl inzwischen auf fünf Brände.

Der Einsatz erfolgte gegen 1.30 Uhr im Bereich der Armand-Peugeot-Straße, wie der Wehrsprecher bestätigte. Die Feuerwehr war mit einem kompletten Löschzug vor Ort, um die Feuer an drei verschiedenen Einsatzorten zu löschen.

Brandstiftung nicht ausgeschlosssen

Wie eine Polizeisprecherin am Morgen gegenüber dieser Redaktion mitteilte, wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Ursache der Feuer ist noch unklar. Bei einem der betroffenen Wagen handelte es sich um ein E-Auto.

Aktuell wird geprüft, ob die Feuer durch Brandstiftung entstanden sind. Die Polizei ist noch vor Ort. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. (red)