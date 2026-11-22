Ein neues, energieeffizientes Zuhause für Familien in einem autoarm geplanten Quartier entsteht unter dem Namen „Liv & Ilma“ in Lind. Die niederländisch-deutsche Bouwfonds Immobilienentwicklung (BPD) plant dort den Bau von 65 Reihenhäusern und zudem vier Mehrfamilienhäusern mit 90 Mietwohnungen. Mit Bezirksbürgermeister Lutz Tempel vollzogen Melanie Sauerbier, Leiterin der Region West bei BPD, und weitere Beteiligte jetzt den ersten Spatenstich für die Erschließungsarbeiten.

Das rund 30.000 Quadratmeter große Areal zwischen Senkelsgraben, Zu den Wiesen, dem Autobahn-Lärmschutzwall und der Nibelungenstraße bietet Platz für ein Quartier, das zum Programm „100 Klimaschutzsiedlungen für NRW“ gehört. Ein hoher Standard gilt für die Energieversorgung der Gebäude, den Umgang mit Regenwasser, die Gestaltung gemeinschaftlicher Freiräume und eine autoarme Erschließung.

„Unser Anspruch ist, die einzelnen Häuser und ihr Umfeld gemeinsam zu denken: energieeffiziente Gebäude, Platz zum Spielen und Begegnen sowie einen bewussten Umgang mit der Umwelt“, sagte Melanie Sauerbier bei der Feierstunde auf dem Gelände. Bezirksbürgermeister Lutz Tempel begrüßte den Baubeginn. Neuer Wohnraum werde dringend benötigt und das Klima-Konzept passe in die Zeit.

Entstehen sollen zwei Haustypen mit vier bis fünf Zimmern, wahlweise unterkellert, und jeweils mit eigenem Garten. Für die Reihenhäuser ist der Effizienzhaus-40-KFN-Standard vorgesehen. Luft-Wasser-Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen gehören zum Energiekonzept. Dem Schwammstadtprinzip folgend soll Niederschlagswasser über Versickerungsmulden direkt ins Erdreich gelangen und nicht über die Kanalisation abgeleitet werden. Der Vertrieb ist BPD zufolge gestartet, die ersten Häuser sollen 2028 bezugsfertig sein. Ein zentraler grüner Anger, ein Quartiersplatz und mehrere Spielflächen ergänzen die privaten Außenbereiche. Die Zufahrt erfolgt über die Nibelungenstraße zu den Stellplätzen der Reihenhäuser und zur Tiefgarage der Mehrfamilienhäuser.