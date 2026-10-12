Großer Bahnhof an der Glashütte in Porz. Rund 700 Junge Menschen haben sich vor dem Jugend- und Gemeinschaftszentrum versammelt. Ihr Blick geht nach oben zur Dachterrasse. „Cave, Cave“, skandieren sie laut. Und Cave will sie nicht lange auf die Folter spannen. Der Rapper greift zum Mikro und legt los. Sein Publikum singt mit, hält Smartphones in die Höhe. Es werden Fotos und Videos gemacht. Viele von ihnen sind später auf der Plattform TikTok zu sehen. Die hat mit Cave, der mit richtigem Namen Eray Arslan heißt, eine kostenfreie „Block-Party“ organisiert. Es gibt Musik, Essen, Trinken, eine Autogrammstunde und jede Menge T-Shirts. Die verteilt Cave an seine Fans. Die sind voll aus dem Häuschen, feiern den neuen Song „Wäschekorb“ und den Rapper selbst.

Caves erstes Album „Demo“ kommt bald heraus

Er stammt aus dem „Demo“, wie der Porzer Stadtteil Finkenberg, umgangssprachlich immer noch genannt wird. Der Glashütte selbst hat er viel zu verdanken, hat in deren Studio auch früher schon einmal Songs aufgenommen. Die Party ist seine Art, Danke zu sagen. Genauso wie der Scheck über 500 Euro, den Cave zusammen mit seinem Label Demo Records an Bastian Boyke, Leiter der Glashütte, überreicht. „Das Geld fließt in unser Projekt ,Gegen den Hunger’“, sagt Boyke. Den hat Cave auf weitere Musik. Sein Debüt-Album „Demo“ steht in den Startlöchern und wird am 6. November veröffentlicht. Im kommenden Jahr geht es für den Porzer Musiker dann auf Tour. Die führt den Porzer unter anderem nicht nur in die Hauptstadt nach Berlin, sondern auch nach Wien und Zürich.