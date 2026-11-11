Michael Schröder ist ein wenig irritiert. „Wieso kommt das Porzer Dreigestirn nicht im Ornat?“ „Guck mal auf den Tacho“, bekommt er von einem Bekannten mit einem Fingerzeig auf die Datumsanzeige seiner Uhr als Antwort. Und dort steht 7. November und dennoch ist in Porz schon Karneval angesagt? Ja.

Mit einem eigenen Festausschuss, einem eigenen Dreigestirn, einer Frau als Jungfrau ticken die Uhren karnevalistisch in Porz schon immer ein wenig anders. Das ist bekannt. Doch in dieser Session ist auch in Porz alles anders.

Karneval im November: Porzer Narren feiern wegen kurzer Session vor dem Elften

Den Anfang macht die KG Fidele Grön-Wieße Rezag. Das Festzelt an der Poststraße ist voll besetzt. Mehrere Hundert Männer warten bei der Herrensitzung darauf, dass es losgeht. „Wer mir das vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass man vor dem Elften im Elften auch feiern kann, hätte ich gesagt: aber kein Karneval“, sagte Rezag-Präsident Walter Reinarz zu Beginn der Sitzung. Aber ungewohnte Zeiten würden ungewohnte Maßnahmen nach sich ziehen. Reinarz verwies auf die kurze Session und da die KG bei ihren drei Sitzungen im Randbezirk von Köln ein vernünftiges Programm haben will, „haben wir uns überlegt, gehen wir in den November“. Denn im kommenden Jahr knubbeln sich die Veranstaltungen aufgrund der kurzen Session und da ist für den einen Künstler oder die andere Künstlerin ein Weg nach Porz schon ein zeitliches Wagnis. Im November sieht sich die Porzer Ehrengarde auf der sicheren Seite.

Mit Zabel durchs Spalier: Die Husaren der Fidele Grön-Wieße Rezag beim Sessionsauftakt. (Archivbild) Copyright: René Denzer

Eine Jahreszeit, in der in den Geschäften Spekulatius und Dominosteine liegen, sagte Sitzungsleiter Stephan Demmer. „Aber mir denke an Fastelovend.“ Und deswegen durften die ersten Alaafs an diesem Tag nicht fehlen. So auch beim Auftritt des designierten, noch nicht proklamierten Porzer Dreigestirns aus den Reihen der Urbacher Räuber. „Ihr müsst leider heute auf meine sexy weiße Strumpfhose verzichten“, witzelte der designierte Prinz, Jörg Weingärtner. Die wird er erst auf der Proklamation tragen, die am 13. November im Porzer Bezirksrathaus stattfinden wird. Dann werden auch Jacqueline Jacobs-Bäuml und Stefan Lohe als Jungfrau und Bauer proklamiert.

Rezag-Husaren setzen auf zwei Tanzmariechen

Da es bei der Herrensitzung der Rezag noch nicht soweit war, konnte das designierte Trifolium nicht nur mit den Jecken im Zelt feiern, sondern auch den Auftritt der Rezag-Husaren und ihren jetzt zwei Tanzmariechen genießen. „Wir haben uns dazu entschlossen in die Session mit Nicole Moczko und Vanessa Grünewald mit zwei Tanzmariechen zu starten, weil wir den Jecken etwas Besonderes bieten wollen“, sagt Walter Reinarz. Gleichzeitig gehe die Rezag mit diesem Entschluss zurück in die eigene Historie. „Bereits vor 45 Jahren hatten wir zwei Tanzmariechen“, so der Präsident der KG.

Und damit nicht genug Neuerungen im Porzer Fasteleer. Der Sessionsstart am Elften im Elften wird auch nicht direkt in der Porzer Innenstadt neben der Pfarrkirche St. Josef stattfinden, sondern auf dem Alfred-Moritz-Platz am Rathaus. Das wiederum ist allerdings den Abbrucharbeiten des Dechant-Scheben-Hauses in der Porzer Innenstadt geschuldet. In dessen unmittelbarer Nähe die Bühne zum Sessionsstart immer aufgebaut war. Am neuen Standort geht es los um 10.30 Uhr.

Neu ist auch, dass „Karneval macht Schule“ wieder gestartet ist. Ein Projekt mit dem der Festausschuss Porzer Karneval (FAS) Viertklässlern den Karneval näher bringt. „Dabei lernen die Kinder alle Facetten um das Brauchtum kennen“, sagt FAS-Präsident Holger Harms. In diesem Jahr sind es die Kinder der GGS Schmittgasse in Zündorf, die lernen, was eine Garde ist, wie viele Federn der Bauer im Dreigestirn auf dem Kopf trägt und vieles mehr. „Wir knüpfen da wieder an, wo wir aufgrund von Corona aufhören mussten“, sagt Harms. Er und das Team, das das Projekt betreut, freuen sich, dass es wieder angelaufen ist. „Die Kinder haben Spaß und sind sehr wissbegierig.“ Und am Ende steht das Kamellewerfen auf dem Programm, denn das große Ziel ist die Teilnahme am Porzer Zoch.

Trotz einiger Neuerungen findet der traditionell am Rosensonntag statt. „Die Anmeldezahlen für den Zoch sind gut“, sagt Harms. Auch wird es entlang der Strecke wieder einen Seniorenbereich geben. „Das ist in den vergangenen zwei Jahren gut angenommen worden“, sagt Harms. Der FAS-Präsident kommt allerdings noch mit einer Neuigkeit um die Ecke, die allerdings erst in 2028 Wirklichkeit wird. „Wir haben einen Karnevalswagen gekauft, der ein Inklusionswagen werden wird.“ Schließlich gehe es darum, Karneval für alle Menschen erlebbar zu machen.

Der hat in Porz in dieser Session mit ein paar Veränderungen, was die ersten Sitzungen und der kommenden Proklamation des Porzer Dreigestirns zu tun hat, angefangen. Doch wird dies auch eine Ausnahme bleiben, sagt Harms. Und auch die Rezag haben für die Session 2027/28 ihre Sitzungen wieder in den Januar 2028 gelegt.