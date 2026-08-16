Noch vor der Fertigstellung des Unternehmerparks an der Brucknerstraße im Stadtbezirk Porz hat Projektentwickler Aurelis die ersten Flächen vermietet. Ein Unternehmen aus der Sport- und Fitnessbranche hat zwei Halleneinheiten mit insgesamt rund 1.640 Quadratmetern Fläche angemietet. Wie Aurelis mitteilt, bezieht das Unternehmen zum 1. Oktober dieses Jahres zunächst eine Halle mit rund 600 Quadratmetern Hallen- und 300 Quadratmetern Bürofläche. Ab dem 1. Februar des kommenden Jahres folgt der Bezug einer zweiten Einheit mit rund 600 Quadratmetern Hallen- und 140 Quadratmetern Bürofläche.

Im Unternehmerpark Köln-Porz entstehen insgesamt rund 28.000 Quadratmeter Hallen- und 5.400 Quadratmeter Bürofläche. Der erste Bauabschnitt soll im Herbst 2026 fertiggestellt werden. Er umfasst mehrere Gebäude mit etwa 9.580 Quadratmetern Hallen- und 1.480 Quadratmetern Bürofläche. Die sind flexibel in 13 Einheiten zwischen 650 und 1.270 Quadratmetern teilbar.

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„Durch das modulare Raster lassen sich Einheiten kombinieren, so dass auch größere Flächenbedarfe realisiert und erweitert werden können“, heißt es in einer Mitteilung von Aurelis. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung von Grundstücksflächen und baut, saniert und vermietet Unternehmensimmobilien. Bereits während der laufenden Bauarbeiten sollen die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt starten.

„Zielgruppen des Unternehmerparks sind vor allem Unternehmen aus den Bereichen Lagerung, Speditions- und City-Logistik, Light Industrial, Produktion, E-Commerce und Großhandel sowie dienstleistungsorientierte Betriebe, die Lager-, Produktions- und Büroflächen an einem Standort bündeln wollen“, wird Björn Zimmer, Leiter der Aurelis Region West, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.

„Dass sich bereits vor Fertigstellung ein Unternehmen langfristig Flächen sichert und diese kurz darauf erweitert, bestätigt den Bedarf.“ Die Flächen eignen sich nach Auskunft von Aurelis sowohl für Start-ups und junge Wachstumsunternehmen als auch für etablierte Mittelständler und international tätige Firmen.

Die Hallen- und Büroflächen sollen mit einer energieeffizienten Ausstattung realisiert werden. Dazu zählen nach Angaben von Aurelis unter anderem eine nachhaltige Gebäudekonzeption, eine moderne LED-Beleuchtung, eine vorbereitete Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie ein Stellplatzangebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucherinnen und Besucher. Begrünte Außenbereiche und ein campusähnliches Umfeld sollen zur Aufenthaltsqualität beitragen.

Aurelis realisiert derzeit drei Unternehmerparks in Nordrhein-Westfalen. Neben dem in Köln-Porz entstehen auch in Neuss und Duisburg Hallen-, Büro- und Serviceflächen für unterschiedliche Branchen und Nutzungen.