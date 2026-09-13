Der Bürgerverein Urbach hat den Zigarettenkippen im Veedel schon vor Jahren den Kampf angesagt und an verschiedenen Orten im Stadtteil sogenannte Zigarettenkippensammler aufgestellt. Nun soll noch ein weiterer hinzukommen. Dank einer Spende der Sparkasse Köln/Bonn wird der Bürgerverein auf dem Platz vor der Filiale in Urbach einen solchen Sammler aufstellen. „Damit leisten wir gemeinsam einen spürbaren Beitrag zum Umweltschutz direkt vor unserer Haustür“, sagt die erste Vorsitzende des Vereins, Simin Fakhim. „Wir unterstützen die Initiative des Urbacher Bürgervereins sehr gerne. Ein sauberes Umfeld steigert die Lebensqualität im Veedel“, sagt Nils Junghahn, Teamleiter Service der Sparkasse Köln/Bonn.

Das findet auch der zweite Vorsitzende des Bürgervereins, Jochen Reichel. „Seitdem die Behälter im Veedel stehen, konnten wir die Zahl der Kippen auf dem Boden bereits deutlich reduzieren. Das zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger das Angebot dankbar annehmen.“ Zigarettenkippen auf dem Boden sind nicht nur unschön, sondern auch ziemlich schädlich für die Umwelt. So bestehen die Zigarettenfilter aus dem Kunststoff Celluloseacetat. Bis sich dieser Stoff zersetzt, kann es bis zu 15 Jahre dauern.

Sie bei Müllsammelaktionen, wie es sie seitens des Bürgervereins immer wieder gibt, mit der Zange aufzusammeln, ist mühselig. Aber auch der Rest der Zigarettenstummel birgt Gefahren. In ihnen stecken jede Menge giftige Substanzen wie Teer, Arsen, Chrom, Blei, Benzol und Kupfer. Auch das Nervengift Nikotin selbst ist schädlich. Letzteres ist besonders gut wasserlöslich. Durch Regen oder andere Flüssigkeiten können die Giftstoffe in die Umwelt gelangen.

Dass der Stadtteil schöner aussieht und die Umwelt keinen Schaden nimmt, will der Urbacher Bürgerverein mit dem weiteren Kippensammler erreichen. Künftig sollen Raucherinnen und Raucher auf dem Sparkassenplatz dazu animiert werden, ihre Zigarettenreste umweltfreundlich und unkompliziert zu entsorgen.

Bürgerverein organisiert Konzert

Der Urbacher Bürgerverein setzt sich allerdings nicht nur aktiv für die Verschönerung des Ortsbildes sowie den Natur- und Umweltschutz im Kölner Stadtteil Urbach und Umgebung ein, sondern ist auch in anderen Bereichen aktiv. So veranstaltet der Verein am Sonntag, 18. Oktober, ein Dudelsack-Konzert. Ab 17 Uhr spielen in der Markuskirche, Martin-Luther-Straße 38, das Trio „Two Towers“. Robert York (Mandoline, Gitarre, Tenor Banjo), Manuel Paschmann (Gitarre, Whistles, Piano) und Alex Froitzheim (Irischer Dudelsack, Whistles) bringen gemeinsam eine Kombination aus Irish und Scottish Folk mit Einflüssen aus Jazz und Oldtime auf die Bühne. Karten zum Preis von zehn Euro sind ab Montag, 14. September, im Änderungsatelier Kratsios an der Kaiserstraße 55 erhältlich.