Vor zwei Jahren, als der Förderverein Bauspielplatz Senkelsgraben 30 Jahre alt geworden ist, war Ihnen nicht zum Feiern zumute.

Karl-Heinz Tillmann: Damals standen wir als gemeinnütziger Verein schon seit einigen Jahren in Verhandlungen mit der Stadtverwaltung und der Kölner Jugz GmbH über die geplante Entlastung unseres Vereins. Aber wirklich vorwärtsgekommen waren wir damals nicht. Wir waren weiterhin in einer Dreierfunktion tätig.

Marion Tillmann: Das heißt, wir waren gleichzeitig Träger, Betreiber und Förderer.

Das sieht jetzt anders aus. Was hat sich geändert?

Karl-Heinz Tillmann: Nach über zehn Jahren Verhandlung mit der Stadt Köln, wo wir auf die Problematik der Dreierfunktion hingewiesen haben, haben wir jetzt grünes Licht bekommen und auch eine vertragliche Vereinbarung getroffen. Nachdem die Jugz die Betriebsführung mit ihren Fachpädagogen schon übernommen hat, wird sie auch die Trägerschaft übernehmen.

Marion Tillmann: Das ist wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

Das heißt, der Förderverein kann sich auf das konzentrieren, was er in seinem Namen trägt.

Marion Tillmann: Richtig. Nun können wir endlich das Fördern des Bauspielplatzes in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen.

Karl-Heinz Tillmann: Wobei wir als Förderverein und weiterhin Mieter des Gesamtgeländes auch in Zukunft zuständig sind für die bauliche Unterhaltung. Und für das, wofür die Jugz keine Leute beschäftigen. Das betrifft im Wesentlichen den Küchendienst und die Reinigung.

Das heißt, das drohende Aus des Bauspielplatzes, von dem vor zwei Jahren die Rede war, ist vom Tisch?

Karl-Heinz Tillmann: Ja. Mit der getroffenen Vereinbarung können wir das so sagen.

Beim Sommerfest des Bauspielplatzes freute man sich über eine Spende der Wahner Piraten. Copyright: René Denzer

Was macht das mit Ihnen beiden persönlich?

Karl-Heinz Tillmann: Ich habe immer gesagt, ich will nicht derjenige sein, der hier sein halbes Leben eingebracht hat, um am Ende der Zeit den Kindern sagen zu müssen: „Wir schließen, wir können nicht mehr.“ Dass es weitergeht, freut mich sehr.

Marion Tillmann: Über Jahrzehnte ist hier ein Paradies für Kinder entstanden. Das Gelände hat mit einer großen Rutsche, einer Seilbahn, einem Beachvolleyballfeld, Kett-Cars und vielem mehr so viel zu bieten. Die Kinder bekommen ein warmes Mittagessen. Die Kinder kommen hier jeden Tag mit Freude hin, und das ist der Lohn der Arbeit. All das haben wir – und mit wir sind alle im Förderverein gemeint – nur erreicht, weil wir uns engagiert haben und durch Sponsoren tatkräftig unterstützt worden sind.

Sie haben vor ein paar Jahren gesagt, der Weg zum jetzt erreichten Ziel sei kräftezehrend. Wie viel Kraft ist bei Ihnen denn noch da, weiter zumachen?

Karl-Heinz Tillmann: Auch da haben wir gute Nachrichten. Derzeit hat der Vorstand des Fördervereins einen Altersdurchschnitt von etwa 71 Jahren. Das wird sich ändern.

Marion Tillmann: Wir haben junge engagierte Leute, die nachrücken. Das ist toll.

Das heißt, Sie beide sind jetzt raus?

Marion Tillmann: Nein, wir bleiben beide im Amt und werden heute (Donnerstag, 26. November) bei Vorstandsnachwahlen unseren Altersdurchschnitt um 20 Jahre senken. Wir werden unsere Nachfolger so gut wie möglich in die Arbeit einführen.