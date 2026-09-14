In der Nacht zu Sonntag haben in Köln-Ensen und Westhoven mehrere Autos gebrannt. Wenig später nahm die Polizei einen 24-Jährigen fest. Er steht im Verdacht, die Autos angezündet zu haben.

Gegen Mitternacht hatten zunächst vier Autos auf einem Parkplatz an der Kölner Straße in Ensen gebrannt. Knapp 20 Minuten später stand ein weiteres Fahrzeug in der Amselstraße in Brand. Dort entdeckte die Polizei den 24-Jährigen erstmals und kontrollierte ihn, ordnete den Mann aber zunächst als Schaulustigen ein.

Zeugin sieht vermeintlichen Schaulustigen bei nächstem Brand

Gegen 1.25 Uhr brannten auf der Oberstraße in Westhoven erneut zwei Autos. Eine Zeugin hatte unmittelbar zuvor einen Mann zwischen den Fahrzeugen beobachtet, der mit einem Fahrrad davonfuhr. Ihre Beschreibung des Mannes stimmte mit dem 24 Jahre alten, vermeintlichen Schaulustigen überein.

Kurz darauf entdeckten Polizistinnen und Polizisten den Verdächtigen an einer Tankstelle auf der Kölner Straße in der Nähe der Tatorte und nahmen ihn fest. Die Polizei ermittelt jetzt die Zusammenhänge zwischen dem 24-Jährigen, den Fahrzeugbränden in der Nacht zu Sonntag und weiteren Bränden in Westhoven im August dieses Jahres. Zudem bittet sie Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, sich per Telefon unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei ihr zu melden. (tli)