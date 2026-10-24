An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf sollen am Samstag (24. Oktober) Demonstrationen gegen Abschiebungen stattfinden. In Düsseldorf sind etwa 100 Teilnehmer angemeldet, in Köln/Bonn etwa 50, wie die Polizei mitteilte. Bundesweit rufen mehrere Initiativen zu Protesten gegen Abschiebungen, Abschiebehaft und den Ausbau von Abschiebe-Infrastrukturen auf. So soll beispielsweise auch in Leipzig, München, Berlin und Hannover an Flughäfen demonstriert werden.

In Köln gibt es einen Aufzug unter dem Motto „Gemeinsam gegen Abschiebungen“ zwischen 14 und 18 Uhr am Terminal 2 und am Fernbusbahnhof. In Düsseldorf ist eine Standkundgebung von 14 bis 17 Uhr am Terminal B geplant.

Zwar treffen die Demos die Flughäfen mitten in der Hauptreisezeit während der Herbstferien, es sind jedoch eher keine Auswirkungen auf den Flugverkehr zu erwarten. (dpa/red)