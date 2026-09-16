Was andere zur Ruhe bringt, ist für sie Sport: Mara Holler aus Köln puzzelt auf Zeit. Ein Puzzle mit 500 Teilen schafft sie in 45 bis 50 Minuten. Die 33-Jährige war schon deutsche Meisterin im Team und im Doppel, jetzt geht es vom 16. bis zum 20. September zur Weltmeisterschaft nach Spanien.

Für den Wettbewerb bereitet sie sich intensiv vor: „Ich versuche, wenn ich die Zeit finde, zweimal am Tag 500 Teile zu puzzeln.“ In den Tagen vor der WM trainiere sie teilweise zehn Stunden am Stück. „Manchmal geht das mehr, manchmal weniger. Ich bin ja auch Vollzeit berufstätig.“ Trotzdem: Das Puzzeln sei ihre Leidenschaft. Zwischen 300 und 400 Puzzle habe sie zu Hause. Für ihr Hobby, so erzählt Holler, reist sie gemeinsam mit anderen Puzzle-Begeisterten zu Wettkämpfen in der ganzen Welt – dieses Jahr waren sie schon in England, Dänemark und in den Niederlanden. Nach der Weltmeisterschaft soll es nach Istanbul zur Europameisterschaft gehen, nächstes Jahr nach Toronto.

„Die Puzzle-Community ist einfach eine ganz tolle, internationale Gemeinschaft“, sagt Holler. Qualifizieren müsse man sich für die Wettkämpfe aktuell noch nicht: „Es geht ja auch um den Spaß an der Sache.“ Die Regeln könnten sich aber bald ändern. Der Sport sei zwar noch jung, aktuell aber total im Trend. „Der Einstieg ins Puzzeln ist ja auch relativ einfach. Ein Puzzle hat jeder schon mal gemacht und man kriegt die oft preiswert, zum Beispiel Second Hand.“

Bei der WM muss sie ein unbekanntes Puzzle auf Zeit lösen

Bei der Weltmeisterschaft gilt es, so schnell wie möglich fertig zu werden. Holler tritt in allen drei Kategorien an: in der Einzel-, Doppel- und Teamwertung. Frauen und Männer starten gemeinsam. Aber: „Aus meiner Erfahrung und auch bei uns im Puzzle-Verein sind die meisten Mitglieder Frauen um die 30.“ Im Einzel gibt es drei Runden, in denen alle Teilnehmenden das gleiche, vorher unbekannte Puzzle mit 500 Teilen puzzeln. Auf ein Signal öffnen alle gemeinsam die Schachteln und legen los. Die Schnellsten kommen eine Runde weiter. Hollers Ziel: „Ich möchte es schon unter die besten 50 im Finale schaffen.“ Auf das Podest werde sie es wohl nicht schaffen: „Die Besten puzzeln 500 Teile in 30 bis 35 Minuten.“

Mehr als 840 Teilnehmende treten in der Einzelwertung an, Mara Holler ist eine von ihnen. Copyright: Mara Holler

Dazu gehöre etwa auch die amtierende Deutsche Meisterin Nina Schicks aus Krefeld, die sich den Titel dieses Jahr in weniger als 32 Minuten erpuzzelt hat. Mit ihr und zwei anderen tritt Holler in der Gruppenwertung an. Dabei gebe es immer eine klare Aufgabenverteilung: „Wir entscheiden vorher, wer richtig und wer falsch herum puzzelt, wer erstmal sortiert und wer den Rand macht.“ Schicks, die Deutsche Meisterin, sei dabei ein ganz wichtiger Teil des Teams: „Die kriegt von uns immer alles, was sie möchte, vorsortiert.“

Und wie schafft man es bitte, 500 Teile in unter einer Stunde zusammenzusetzen? „Man kann das natürlich trainieren – zum Beispiel das Flippen, wie wir das nennen, also das Umdrehen der Teile. Oder nach Farben, Rand und Mustern sortieren. Manchmal trainieren wir auch, nur mit einer Hand zu puzzeln. Einige lernen sogar die Stanzung der Teile auswendig“, so Holler. Es gebe sogar extra Puzzle-Coachings. Trotzdem: Ab einem gewissen Punkt komme es einfach auf Talent an. Beim Wettkampf hofft sie auf ein Puzzle mit wenig Gewimmel oder einem Motiv ohne Fell. Am liebsten, so sagt sie, etwas mit Himmel oder Wasser – damit hätten andere Schwierigkeiten, sie käme aber gut klar.

Mara Holler ist auch im Vorstand des Puzzlevereins Deutschland. In Köln hat der schon einen 24-Stunden-Puzzle-Marathon veranstaltet, alle zwei Monate finden offene Puzzle-Treffen in der Zentralbibliothek auf der Hohe Straße statt. Das nächste Mal am 11. Oktober, alle sind willkommen.