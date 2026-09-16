Ob Lieblingsfilm, Lieblingsrolle, ein besonderer Spruch oder eine persönliche Begegnung – wir wollen wissen, was Sie mit Ralf Richter verbindet.

Haben Sie Ralf Richter persönlich getroffen? Waren Sie bei einem seiner Drehs dabei, haben mit ihm gearbeitet, gefeiert oder eine ganz besondere Begegnung mit ihm erlebt, die bislang kaum jemand kennt? Zusammen im Südstadion Fortuna Köln angefeuert?

Erzählen Sie uns Ihre Erinnerungen an Ralf Richter – gerne hier in den Kommentaren, auf unserem Instagram-Kanal @ksta_koeln oder per Mail an ksta-community@kstamedien.de.