Ex-Vizekanzler Robert Habeck ist derzeit mit seinem neuen Buch auf Werbetour – und macht am Samstag Station in Köln. Im Rahmen des Literaturfestivals „Lit.Cologne spezial“ liest der frühere Bundeswirtschaftsminister und Grünen-Politiker aus seinem frisch gedruckten Klimakrisen-Sachbuch. Moderiert wird die ausverkaufte Veranstaltung von Louis Klamroth.

In „Arctic Meltdown: Die Neuvermessung der Welt“ wirft Habeck einen Blick auf die Arktis als Brennpunkt der Klimakrise. Dabei setzt er sich mit den Interessen der Weltmächte an der Arktis und den Folgen für die internationale Friedensordnung auseinander.

In der ARD-Sendung „Caren Miosga“ hatte der 57-Jährige am vergangenen Sonntag gesagt, er habe „kein Verlangen, in die Politik zurückzugehen“. Zudem dementierte er Gerüchte zur Gründung einer neuen Partei. (dpa/red)