Ein Tankmotorschiff hat am Sonntagmittag (9. August) gegen 13.15 Uhr auf dem Rhein bei Köln-Godorf seinen Anker verloren. Das teilte die Polizei Duisburg mit.

Verlorener Anker wird mit Kran geborgen

Der Schiffsführer wollte den Angaben zufolge unterhalb des Hafens Godorf ankern, da sein Liegeplatz noch nicht frei war. Beim Herablassen rauschte der Bug-Anker jedoch unkontrolliert durch und ging vollständig verloren.

Die Wasserschutzpolizei nahm den Unfall auf. Die Bergung des Ankers wird vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit einem Kran übernommen, um ihn wieder an das Tankschiff zu übergeben.

Dass Anker verloren gehen, kommt häufiger vor, teilt ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes mit. Je nach Größe und Lage können sie eine Gefahr für andere Schiffe darstellen. Bis zur Bergung werde die entsprechende Stelle in der Regel mit kleinen gelben Döppern, einer Art Boje in Form eines Kegels, gesichert. (red)