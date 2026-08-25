Finkens Garten in Rodenkirchen bietet eine kostenlose Führung durch seinen Naturerlebnisgarten an. Dabei erfahren Interessierte Wissenswertes über die Geschichte und die Entwicklung des Gartens. Die Führung findet am 4. September von 14.30 bis 16 Uhr statt und richtet sich an Erwachsene.

Naturerlebnisgarten bietet eine Vielfalt an Lebensräumen

Der Naturerlebnisgarten zeichnet sich durch seine Vielfalt an Lebensräumen aus, die verschiedenen Tieren eine Heimat bieten. Dazu zählen unter anderem der Aromapfad, der Teich oder das Bienenhaus. Insbesondere Vögel und Insekten sind dort beheimatet.

Die Führung erfordert keine Anmeldung. Treffpunkt ist das Eingangstor von Finkens Garten in der Friedrich-Ebert-Straße 49. Interessierte können den Ort über die Haltestelle Rodenkirchen mit den KVB-Linien 16, 17, 130 und 135 oder über die Haltestelle Konrad-Adenauer-Straße mit der Linie 131 erreichen. Weitere Informationen zu der Führung und andere Angebote gibt es auf der Website von Finkens Garten. (ele)