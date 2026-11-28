Zur Zeit klingt es besonders festlich im Marienburger Pfarrsaal von Sankt Maria Königin an der Goethestraße 84, wenn sich montags um 19 Uhr der Chor Klangial mit seinem Leiter Michael Wülker trifft. Die 34 Sängerinnen und Sänger proben intensiv und schon seit ein paar Wochen für das aktuelle Projekt, ein Adventskonzert. Es hört sich gut an im hohen Probenraum, wenn die Stimmen miteinander schwingen, warm und fließend, oder auch jubelnd und kraftvoll. Und manchmal dringt der schöne Klang auch dezent nach draußen in den Park.

Beim Adventskonzert, für das gerade eifrig geprobt wird, steht das „Oratorio de Noël“ (Weihnachtsoratorium) op. 12 von Camille Saint-Saëns im Mittelpunkt des Programms. Es ist ein ruhiges, melodisches und besinnliches Werk mit fast kammermusikalischer Tonsprache und handelt von der Geburt Jesu, von Hoffnung und Freude. Daneben sind auch adventlich-feinsinnige Kompositionen von John Rutter, Gabriel Fauré und Marcel Grandjany zu hören.

Freude am Singen und Wille zur Gestaltung

Seit knapp zwei Jahren leitet der studierte Kirchenmusiker Michael Wülker den gemischten Chor „Klangial“. Einige Chormitglieder haben zuvor schon jahrelang zusammen gesungen. Aber auch Neulinge sind dabei und haben sich gut eingefunden. „Vom ersten Ton an wurde ich mit offenen Armen empfangen. Die herzliche Gemeinschaft macht es unglaublich leicht, sofort anzukommen“, betont Karin, die seit diesem Mai dabei ist.

Für den erfahrenen Chorleiter Michael Wülker sind hauptsächlich die Freude am gemeinsamen Gestalten, ein gutes Ohr, die Neugier und der Wille zur Weiterentwicklung bedeutend. Das sei wichtiger als gesangliche Höchstleistung. Und beim Üben ist immer auch eine Portion Humor dabei. „Mit Freude und Leichtigkeit probt es sich am besten“, sagt Wülker. Auch wenn es manchmal nicht ganz so mühelose Phasen gibt.

Das festliche, gut einstündige Adventskonzert gestaltet der Chor „Klangial“ freilich nicht alleine, sondern zusammen mit dem Chor „Cantemus“ aus Brühl. Und es wirken fünf professionelle Gesangssolistinnen und -solisten aus ganz Deutschland mit. Begleitet werden die Singenden von der Kammerphilharmonie Europa, von zarter Harfe und majestätischer Orgel, die Peter J. Klasen spielt. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Michael Wülker.

Verstärkung wird weiterhin gesucht, besonders bei den tiefen Männerstimmen. Wer schnuppern möchte, kann sich per E-Mail anmelden: willkommen@klangial.de

Das Adventskonzert findet am Sonntag, 13. Dezember, um 17 Uhr in St. Servatius in Brühl statt. Tickets für 20 Euro sind im Vorverkauf in der Brühler Buchhandlung Brockmann, bei Chormitgliedern, an der Abendkasse und online. www.eventim-light.com