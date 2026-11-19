Die Polizei ist gegen 12.30 Uhr zu einer kommunalen Unterkunft für Geflüchtete auf der Bonner Straße in Köln-Marienburg alarmiert worden. Sie ist mit starken Kräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Auch ein Rettungswagen wurde gerufen.

Nach ersten Informationen ist es zwischen zwei Bewohnern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 56-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Aktuell wird er im Gebäude behandelt.

Laut Polizeisprecher Christoph Gilles sind mehrere Einsatzkräfte mit einem Polizeihund in das Gebäude. Der mutmaßliche Angreifer hatte sich zunächst eingeschlossen, konnte inzwischen aber gesichert werden. (red)