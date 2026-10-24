Die Kölner Feuerwehr ist am Samstag (24. Oktober) zu einem Brand in einer Recyclinghalle an der Bonner Straße nahe des ehemaligen Kölner Großmarktes in Köln-Raderberg ausgerückt. In der Halle wurden nach Feuerwehrangaben Wertstoffe gelagert, die für den Recyclingprozess vorgesehen sind. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einer Recyclinghalle in Köln-Raderberg. Copyright: Levin Meifert

Die Feuerwehr sei um 14.10 Uhr alarmiert worden und befinde sich seitdem im Einsatz. Derzeit seien noch Nachlöscharbeiten nötig, hieß es weiter. Es könne deshalb kurzfristig noch zu weiterer Rauchentwicklung kommen. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe nicht, erklärte die Feuerwehr. (das)