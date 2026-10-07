Mit einem Phantombild sucht die Kölner Polizei nach einem Mann, der am 4. September eine 78-jährige Frau in ihrem Haus in Rodenkirchen überfallen haben soll. Nach Polizeiangaben klingelte der Tatverdächtige gegen 12 Uhr an der Haustür an der Hammerschmidtstraße und gab sich als Paketzusteller aus.

Nachdem die Seniorin die Tür geöffnet hatte, stieß der Mann sie laut Polizei in den Hausflur und fesselte sie in der Küche mit Kabelbindern an einen Stuhl. Unter dem Vorzeigen einer Schusswaffe soll er Bargeld sowie Schmuck gefordert haben. Mit einer hochwertigen Damenuhr sei der Mann anschließend geflüchtet.

Polizei veröffentlich Foto von falschem Kölner Paketboten

Der Tatverdächtige, zwischen 50 und 55 Jahre alt, wird als kräftig und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll dunkelbraunes, lichtes Haar und braune Augen haben. Laut Beschreibung der Polizei trug er zur Tatzeit eine orangene Warnweste, eine schwarze Hose, einen dunklen Pullover, eine dunkle Jacke und eine Scannertasche am Gürtel. Die Polizei hat ein Phantombild des Täters angefertigt, mit dem sie nun nach Hinweisen sucht.

Phantombild des falschen Paketboten, der am 4. September eine Frau in Rodenkirchen überfallen haben soll. Copyright: Polizei Köln

Nach der Tat soll der Mann mit einem dunklen Ford S-Max geflüchtet sein. Auf der Rückbank des Fahrzeugs saß eine Frau, die die Polizei ebenfalls als tatverdächtig einstuft. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen oder seiner Begleiterin führen, unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (red)