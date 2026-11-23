„Nie mehr“, schreibt Künstlerin Gerda Laufenberg auf ein Stück Papier. Die Mundwinkel des Smiley zeigen nach unten. Ganze drei Jahrzehnte lang begleitete Laufenberg mit ihren kölsch-ironischen Kalendern treue Fans durchs Jahr. Vom Rhein über Hamburg, Singapur bis in ein Dschungelkrankenhaus bekommt sie Feedback. „Ich habe das Gefühl, ich verabschiede mich von einer treuen Gemeinde“, sagt sie.

Angefangen hat alles eher zufällig. Eine Kölner Druckerei hatte es satt, ihren Kunden Jahr für Jahr dieselben alten Köln-Fotos zu präsentieren, und fragte bei Laufenberg an, ob sie nicht zwölf Motive malen wolle. Das Erstlingswerk trug den Titel „Stäne üvver Kölle“ und übersetzte den Tierkreis ins Kölsche: Aus den Fischen wurden Haie, der Steinbock zum Geißbock. Und weil die Druckerei viele Kunden hatte, wurde im nächsten Jahr nach einem neuen Kalender gefragt.

Jeder Kalender hatte ein eigenes Thema. „Ich habe zwar zwischendurch zwei-, dreimal gedacht: Jetzt fällt dir nichts mehr ein. Das stimmte aber nicht. Dann kamen die Städtepartnerschaften, dann die Heinzelmännchen.“ Besonders beliebt war „Verhextes Köln“, in dem sie den einst verfolgten Kölner Hexen eine „späte Revanche“ gönnte und sie ihre Wäsche am Dom aufhängen ließ.

Für ihren letzten Kalender nahm sie sich die Kölner Oper vor – und lieferte gleich einen augenzwinkernden Sparvorschlag für die klamme Stadt mit. Wenn man sich schon keine teuren Weltstars leisten könne, könnte das Ensemble des Hänneschen-Theaters einspringen. Auf Laufenbergs Blättern schmettert nun der Tünnes als Carmen oder Lohengrin die Arien, während Schäl als Mimi in „La Bohème“ glänzt. „Ich finde, die hätten das prima gemacht und es wäre bestimmt preiswert geworden.“ Ihre zwölf Opernmotive wären überdies gute Programmvorschläge für die kommenden Jahre. Davon ist sie überzeugt.

Jeder Kalender stand unter einem eigenen Motto. Voriges Jahr war es Dolce Vita. Copyright: Sandra Milden / Gerda Laufenberg

Zu einem möglichen Abschiedskalender wurden zwischenzeitlich Abschiedsszenen eingefangen: Hänneschen verabschiedet sich vom Bärbelchen, der Tünnes vom Schäl, Jan von Werth von der Maritzebill und Paare schmeißen ihre Schlösser von der Brücke runter. Dass nach 30 Jahren nun tatsächlich das Ende besiegelt ist, hat mehrere Gründe. Während die Kalender der Konkurrenz schon im August in den Läden hingen, wurde die Auslieferung ihrer Werke oft zum Geduldsspiel und zerrte an ihren Nerven.

Kunstausstellung in der Kulturkirche Rondorf

Hinzu kam der Wunsch, endlich aus dem Klischee auszubrechen. „Ich bin fröhlich, lustig, witzig, manchmal auch ein wenig scharf, aber im Großen und Ganzen doch sehr kölsch“, sagt sie und damit für viele die „Frau, die schöne, verrückte, kleine, nette Köln-Bildchen malt“. Dabei sah sie die Kalender selbst immer als Broterwerb und „Fingerübung“. Das linke Bein, von dem sie lebte, während sie eigentlich viel lieber auf dem rechten, ihrer freien Kunst, stand. Derzeit sind ein Teil dieser Werke in Rondorf in der Kulturkirche ausgestellt.

Hinter dem Abschied steckt aber auch eine leise Wehmut über den Wandel der Stadt. Das echte Kölsch werde in der globalisierten Metropole zunehmend zum Randthema. Den „Kölschen an und für sich“ gebe es wohl nur noch als „schützenswerte Minderheit“. Früher habe sie ältere Menschen gekannt, die eine ganz eigene, in sich ruhende Lebensart verkörperten. „Und da war dieses ‚Et kütt wie et kütt‘ noch ernst gemeint. Das war keine aufgesetzte Redensart, sondern deren Lebenswirklichkeit.“ Dem Verschwinden des „Kölschen“ in der Stadt Einhalt zu gebieten? Diese Rolle mag die 82-Jährige nicht ausfüllen. „Da hätte ich das Gefühl, dass ich mich da mit einem minderwertigen Thema in die wirklich wichtigen Sachen der Welt einquetsche.“

Ihr Atelier will sie auch aufgeben, sich anderen Dingen widmen. Das Thema Oper lässt sie noch nicht ganz los. Im Computer schlummern weitere Konzepte. Bis zu ihrem 100. Geburtstag hat sich Laufenberg auf jeden Fall vorgenommen, von dem ihr angelasteten Köln-Klischee wegzukommen. Und im nächsten Leben? „Da werde ich auf jeden Fall bedeutungsvoller“, erklärt sie augenzwinkernd.

Auf der Finissage in der Kulturkirche, an der Rondorfer Hauptstraße 45, am Sonntag, 29. November, wird Laufenberg zwölf ihrer Drucke zwischen 15 und 18 Uhr verlosen.