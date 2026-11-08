Eine 84 Jahre alte Autofahrerin hat am Samstagnachmittag (7. November) im Kölner Stadtteil Sürth einen 38-jährigen Radfahrer, einen Zweijährigen sowie einen 15 Jahre alten Jungen mit ihrem Wagen erfasst. Alle drei erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Seniorin gegen 14 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Industriestraße in Fahrtrichtung Godorf unterwegs. An der Einmündung Oberer Buschweg fuhr die 84-Jährige demnach mutmaßlich bei Rotlicht weiter.

Seniorin fuhr mutmaßlich bei Rotlicht über die Kreuzung

Dabei stieß sie mit dem 38-jährigen Radfahrer, dem in einem Fahrradanhänger sitzenden Kleinkind und dem 15-jährigen Jugendlichen zusammen. Die drei überquerten zu diesem Zeitpunkt die Industriestraße auf der Fußgängerfurt in Richtung Oberer Buschweg.

Durch die Kollision zogen sich der 38-Jährige und der Zweijährige schwere Kopfverletzungen zu. Der 15 Jahre alte Junge erlitt eine schwere Verletzung am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz, um die Spuren am Unfallort zu sichern. Die Polizei beschlagnahmte sowohl das Auto als auch den Führerschein der 84-Jährigen. (red)