Die Polizei Köln hat am Dienstagabend in Zollstock einen 22-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Zuvor soll er sich mit einem 38-jährigen Mann auf der Brunnenstraße gestritten haben.

Spürhund findet Drogen und Waffen

Gegen 21.30 Uhr hatten Zeugen und Zeuginnen den laustarken Streit beobachtet, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer, nach Zeugenangaben mutmaßlich Dealer und Kunde, sollen sich gegenseitig geschubst und massiv bedroht haben.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen an der Brunnenstraße setzte die Polizei auch einen Spürhund ein. Die Beamtinnen und Beamten stellten rund 200 Gramm Kokain und circa 150 Gramm Cannabis sicher. Zudem fanden die Polizistinnen und Polizisten Feinwaagen, ein Einhand- sowie ein Halsmesser, 2000 Euro in verschiedenen Währungen, eine Rolex und mehrere Handys. Die Ermittlungen dauern an. (red)