Wo lässt sich im Veedel gut einkehren, wo geht man gerne hin? Der neue Zollstock-Kalender für 2027 richtet den Blick auf sechs Gaststätten im Veedel und auf die Menschen dahinter. Die Malerin Renate Geiter hat die Lokale von außen in Aquarellen festgehalten, die Fotografin Angela Graumann porträtiert die jeweiligen Wirte.

Mit dabei sind die Kläävbotz, der Zollhof, der Zollstocker Hof, die Kölsche Heimat, das Höninger und Mehl. „Die Wirte tragen viel dazu bei, dass man sich in Zollstock wohlfühlt. Wir wollten die Gesichter zeigen, die hinter den Gaststätten stehen“, sagt Geiter.

Das Thema soll im kommenden Jahr mit sechs weiteren Gaststätten und Veedelskneipen fortgesetzt werden. Der Kalender im Format DIN A3 kostet 22 Euro. Erhältlich ist er bei Bücher Weyer, Höninger Weg 118, in den beteiligten Gaststätten – außer der Kölschen Heimat – sowie online bei Geiter. (sbr)

www.renategeiterkunst.de