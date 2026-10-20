Nach gut zwei Monaten sind die Arbeiten zur Sanierung des Pegels am Altstadtufer weitgehend abgeschlossen. Seit Anfang August war das Bauwerk aus dem Jahr 1951 eingerüstet. Der Wasserstandsanzeiger wurde einmal rundumerneuert: Arbeiter haben den Deckelkragen und die Dachhaut erneuert und Betonablösungen verfestigt. In der Vergangenheit hatten sich kleinere Steinteile gelöst. Außerdem erhielt der Turm einen neuen Anstrich und leuchtet nun in einem hellen Grünton, vorher war er im unteren Teil grau gestrichen.

Der Kölner Pegel gehört zur bekannten Ansicht am Altstadtufer, er steht aber nicht unter Denkmalschutz. Die Arbeiten haben nach Auskunft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes einen mittleren fünfstelligen Betrag gekostet. Während der Arbeiten war es zu einer Engstelle für Fußgänger und Radfahrer gekommen. Der Rheinpegel lag am Dienstag bei 0,54 Metern. Für die nächsten Tage ist ein leichter Anstieg angekündigt. (mft)