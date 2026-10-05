Die Bundespolizei hat am Flughafen Köln/Bonn innerhalb weniger Tage gleich zweimal verbotene Schlagringe bei Reisenden sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Schlagring im Pflanzkübel deponiert

Der erste Fall ereignete sich bereits am 3. Oktober. Ein Reisender entdeckte einen Schlagring in einem Pflanzkübel vor der Luftsicherheitskontrolle. Mithilfe von Videoaufzeichnungen konnten die Einsatzkräfte einen 22-jährigen Deutschen als mutmaßlichen Besitzer identifizieren. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Abflugbereich. Die Bundespolizei stellte den Schlagring sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Seinen Flug nach Izmir konnte der 22-Jährige dennoch antreten.

Waffe im Aufgabegepäck nach Tunis

Nur einen Tag später, am Abend des 4. Oktober, folgte der nächste Fund. Bei der Kontrolle des Aufgabegepäcks eines 39-jährigen Deutschen fiel den Beamten und Beamtinnen ein weiterer Schlagring auf. Der Reisende war auf dem Weg nach Tunis. Auch in diesem Fall wurde der Gegenstand sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt. Anschließend durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass Schlagringe in Deutschland zu den verbotenen Waffen zählen. Erwerb und Besitz sind nach dem Waffengesetz grundsätzlich untersagt. (red)