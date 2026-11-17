Die beiden Männer, die nach den erneuten Schüssen auf ein Uhrengeschäft in der Kölner Innenstadt festgenommen wurden, sind in Köln gemeldet. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage. Zuvor berichtete der WDR.

Der 18‑jährige Deutsche und der 42-jährige Somalier werden verdächtigt, am 21. Oktober mehrere Schüsse auf das Uhrengeschäft an der Breite Straße abgegeben zu haben. Es handelt sich um dasselbe Geschäft, das bereits im August wiederholt beschossen worden war. Kurz nach der Tat nahm die Polizei die beiden Männer fest, die mit E-Scootern vom Tatort geflüchtet waren. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft.

„Violence as a service“ floriert in Köln

Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Tat nach dem Prinzip „Violence as a Service“ im Auftrag von Hintermännern ausgeführt worden sein könnte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer gemeinschaftlich gehandelt haben: Der 42-Jährige soll mit einer Maschinenpistole auf das Geschäft geschossen, der 18-Jährige die Tat gefilmt haben. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird weiter gefahndet. Den beiden werden Sachbeschädigung, Bedrohung und ein Verstoß gegen das Kriegswaffengesetz vorgeworfen. Beide schweigen weiterhin zu den Vorwürfen.

Seit Monaten hält die Serie von Schüssen auf Geschäfte und Wohnhäuser Köln in Atem. Die Polizei ermittelt seit Pfingsten in 34 Fällen. Bislang wurden nach eigenen Angaben 24 Tatverdächtige festgenommen.

Die Spuren führen dabei in unterschiedliche Milieus: zur türkischen organisierten Kriminalität, darunter die sogenannten Daltons, sowie in die Rockerszene. Nicht alle Fälle hängen zwangsläufig zusammen – in Einzelfällen könnten auch private Konflikte abseits organisierter Kriminalität eine Rolle spielen, wie es aus Sicherheitskreisen heißt.

Als verbindendes Muster vieler Taten gilt „Violence as a Service“: Hintermänner lassen junge Menschen gegen Bezahlung Anschläge ausführen, die Opfer und Auftraggeber oft nicht kennen. Bekannt wurde die Methode im Zusammenhang mit dem sogenannten Kölner Drogenkrieg 2024 – damals kamen die jungen Täter bevorzugt aus Schweden und den Niederlanden.

Der Fall des Uhrengeschäfts zeigt: Mittlerweile sind auch in Köln gemeldete Männer unter den Tatverdächtigen. Nach Informationen dieser Redaktion gibt es inzwischen zudem Vermittler aus dem Kölner Umland, die Täter und kriminelles Milieu zusammenbringen.