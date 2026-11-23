In Köln hat es erneut Schüsse auf ein Ladenlokal gegeben. Wie die Polizei bestätigte, wurden entsprechende Spuren in einer Straße nahe dem Rudolfplatz gesichert. Der WDR hatte zuvor berichtet. Es handelt sich nach Informationen dieser Redaktion um ein Geschäft in der Pfeilstraße.

Laut WDR fielen die Schüsse am Sonntagmorgen gegen 6.00 Uhr, die Tat sei aber erst später aufgefallen. Die Spurensicherung sei daher erst Stunden nach der Tat gekommen. Die Polizei will laut einem Sprecher im Laufe des Tages mehr Details mitteilen.

In Köln war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Schüssen gekommen, unter anderem zweimal auf ein Uhrengeschäft in der Innenstadt und auf ein Autohaus. Vergangene Woche schoss ein Unbekannter auf den Wagen eines Mannes in Köln-Chorweiler. Eine Kugel verfehlte den 47-jährigen Fahrer nur knapp. (dpa, red)