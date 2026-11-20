Am Freitag (20. November) findet ab 13 Uhr eine Demonstration der Bewegung „Gen Z regelt“ statt. Es ist bereits die zweite Kundgebung der Initiative, in der sich junge Menschen zusammengeschlossen haben, um für bessere Bildung und Klimaschutz und gegen ungerechte Lastenverteilung zu demonstrieren. Erwartet werden zwischen 5000 und 10.000 Teilnehmende. Start ist am Kaiser-Wilhelm-Ring. Bei der Demonstration an Halloween war es im Anschluss an die zunächst friedliche Kundgebung zu Ausschreitungen gekommen.

Parallel mobilisiert die Gruppe „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ ebenfalls zu Protesten in Köln. Treffpunkt ist hier um 11 Uhr auf den Uniwiesen. Rund 200 Teilnehmende wollen von den Uniwiesen in Lindenthal bis zum Neptunplatz in Ehrenfeld ziehen. Danach soll es zur Hauptdemo von „Gen Z regelt“ gehen.

Wir begleiten das Geschehen am Freitag.