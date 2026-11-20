Am Freitag (20. November) hat in Köln erneut eine Demonstration der Bewegung „Gen Z regelt“ stattgefunden. Es war bereits die zweite Kundgebung der Initiative, in der sich junge Menschen zusammengeschlossen haben, um für bessere Bildung und Klimaschutz und gegen ungerechte Lastenverteilung zu demonstrieren.

Erwartet wurden zwischen 5000 und 10.000 Teilnehmende, bei schlechtem Wetter blieb die Zahl der tatsächlich Anwesenden am Ende allerdings deutlich darunter.

Nachdem es bei der Demonstration an Halloween im Anschluss an die zunächst friedliche Kundgebung zu Ausschreitungen gekommen war, ging die Demo dieses Mal deutlich ruhiger über die Bühne.

Das Geschehen vom Freitag gibt es hier noch einmal zum Nachlesen: