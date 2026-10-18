Die Liste steht, mit 150 ist Schluss. Seit einem halben Jahr ist im Köln-Teil von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ Tag für Tag eine Kurzbiographie erschienen: von insgesamt 150 Kölnerinnen und Kölner, die die Stadt geprägt haben. Vorgestellt in einem Porträt von 2300 Zeichen Länge. Den Schlusspunkt setzt der langjährige Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der auch im Ranking der Leserinnen und Leser zuerst genannt wurde. Er wäre in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden - so alt wie der Kölner Stadt-Anzeiger.

Zum Abschluss unserer Serie möchten wir von Ihnen wissen: Welche dieser 150 Menschen haben Ihrer Meinung nach ganz besonders tiefe Spuren hinterlassen? Oder zugespitzter: Wer sind die wichtigsten Personen der vergangenen 150 Jahre? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.