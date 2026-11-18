Köln ist von starkem Regen und schweren Sturmböen getroffen worden. Ab Dienstagabend, 20.30 Uhr, kam es im gesamten Stadtgebiet zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr.

Überflutete Straßen, zahlreiche umgestürzte Bäume sowie abgedeckte Dächer führten zu einer hohen Auslastung, meldete die Feuerwehr noch in der Nacht. Die Leitstelle löste daraufhin zur Unterstützung den Gesamtalarm der Freiwilligen Feuerwehr aus.

„Seit drei Uhr ist es relativ ruhig“, sagte ein Beamter der Leitstelle am Mittwochmorgen gegenüber EXPRESS.de. Linksrheinisch habe es mehr Einsätze gegeben als rechtsrheinisch. Seitens der Polizeileitstelle heißt es, es sei nichts Dramatisches passiert.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 253 Einsatzkräften und 55 Fahrzeugen im Einsatz. (iri)