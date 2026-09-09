Die Polizei sucht nach der 14-jährigen Aahliya F. aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, die seit dem 25. August vermisst wird. Nach Angaben der Behörden gibt es Hinweise darauf, dass sich die Jugendliche in Köln aufhalten könnte.

Die vermisste Aahliya F. aus Schleswig-Flensburg Copyright: Polizeidirektion Flensburg

Aahliya ist circa 1,62 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat langes, dunkelbraunes, lockiges Haar und braune Augen. Vermutlich ist sie mit einer beigen Stoffhose und einer schwarzen Winterjacke bekleidet. Bei sich trägt sie einen schwarzen Rucksack der Marke „Nike“.

Zeugen und Zeuginnen, die Aahliya gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten könnte, werden gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei in Schleswig unter der Telefonnummer 04621-84-0 in Verbindung zu setzen. Es kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden. (red)