Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 31-jährigen Frau zurückgenommen. Wie die Behörde am Mittwochnachmittag (21. Oktober) mitteilte, konnte die Vermisste in Köln wohlbehalten aufgegriffen werden.

Nach der Frau war seit einer entsprechenden Mitteilung vom 19. Oktober um 18.30 Uhr öffentlich gesucht worden. Nach dem Auffinden der 31-Jährigen wurde der dazugehörige Link zum Fahndungsportal offline geschaltet. Die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise. (red)