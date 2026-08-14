Eine seit dem 7. August vermisste Frau aus Bonn ist tot. Wie die Polizei am Freitag (14. August) mitteilte, handelt es sich bei einer bereits am 7. August im Rhein in Köln aufgefundenen Leiche um die 41-Jährige. Das habe ein DNA-Vergleich ergeben.

Die Polizei Köln hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Fahndung nach der Frau ist damit beendet. (red)