Auf die Menschen in Köln und Region kommt in den kommenden Tagen eher wechselhaftes Wetter zu. Nach einem grauen Start in den Tag wird es heute zunehmend heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad.

Stark bewölkt bis verdeckt bleibt es laut der Vorhersage dagegen am Freitag. Vereinzelt könne es regnen. Dazu gebe es maximal 19 bis 23 Grad.

Wetter in NRW: Nebel am Samstag – Temperaturen bis zu 24 Grad

Der Samstag startet demnach neblig, aber danach wird es zunehmend wechselnd bewölkt bis heiter. Anfangs kann es laut DWD auch etwas Sprühregen geben, meist bleibt es aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad.

Ähnlich mild soll der Sonntag werden mit höchstens 20 bis 24 Grad. Es wird der Vorhersage zufolge aber zunehmend grau und zeitweise soll es regnen. Vereinzelte Schauer setzen sich in der Nacht zum Montag fort. (dpa/red)