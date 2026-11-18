Im Kölner Weihnachtscircus verbindet Katja Smitt internationale Spitzenartistik, eigens komponierte Musik und filmische Dramaturgie zu einem außergewöhnlichen Gesamtkunstwerk.

„Ich betrachte immer das Ganze. Musik, Licht, Kostüme, Bewegung, Humor, Spannung und Stille – alles beeinflusst sich gegenseitig. Eine gute Vorstellung muss atmen können“, sagt Katja Smitt, der kreative Kopf hinter dem Kölner Weihnachtscircus.

Seit rund drei Jahrzehnten entwickelt sie gemeinsam mit ihrem niederländischen Ehemann Ilja Smitt internationale Bühnenproduktionen. Aufgewachsen in einer traditionsreichen Artistenfamilie, ist Katjas Gespür für die Manege untrennbar mit ihrer Lebensgeschichte verbunden. Für sie ist Zirkus weit mehr als eine Abfolge außergewöhnlicher Leistungen. Er ist eine lebendige Kunstform, in der sich die Ausdruckskraft des menschlichen Körpers mit Musik, Tanz, Theater und Poesie verbindet. Gemeinsam haben Katja und Ilja Smitt den Kölner Weihnachtscircus zu einer der herausragenden Zirkusproduktionen Europas entwickelt.

Wie aus Artistik ein Ganzes wird

Unter ihrer kreativen Leitung ist aus der klassischen Abfolge einzelner Nummern eine Inszenierung mit eigener Dramaturgie und emotionalem Spannungsbogen geworden. Internationale Spitzenartisten bilden das Fundament, doch ihre Darbietungen sind Teil eines größeren Ganzen. So verbinden sich individuelle Höchstleistungen zu einem stimmigen Gesamterlebnis.

Die Show entfaltet sich in drei großen Szenen, die fließend ineinander übergehen. Jede besitzt ihre eigene Atmosphäre, ihre eigene musikalische Sprache und ihren eigenen emotionalen Rhythmus. Katja vergleicht ihre Arbeit gerne mit der einer Dirigentin. Die Artisten, ihre Bewegungen, die Musik, Farben, Kostüme und Lichtbilder sind ihre Instrumente. Mal entfaltet sich eine überwältigende Fülle aus Klang und Bewegung, dann wieder bestimmen Zurückhaltung und leise Töne das Geschehen. Auf Tempo folgt Ruhe, auf Ausgelassenheit ein Moment der Stille. „Ich frage mich immer wieder: Was möchte ich selbst sehen? Was möchte ich empfinden? Und was sollen die Menschen im Publikum fühlen? Technische Perfektion allein genügt mir nicht. Ich möchte, dass eine Vorstellung etwas in den Menschen bewegt“, beschreibt Katja Smitt, was sie bei ihrer Arbeit antreibt.

Ein neuer Ort für große Gefühle

Nach mehr als zehn Jahren an der Zoobrücke zieht der Kölner Weihnachtscircus ins Schanzenviertel nach Köln-Mülheim. Eine große Veränderung, noch dazu kurz vor Beginn der neuen Spielzeit. Doch für jemanden, der in der Zirkuswelt aufgewachsen ist, gehört Veränderung zum Leben. Katja hat das neue Gelände inzwischen mehrfach besucht. Schon ihr erster Eindruck war ausgesprochen positiv: „Da ist Raum, da ist Ruhe. Ich stand dort und hatte vom ersten Augenblick an ein unglaublich gutes Gefühl.“

Natürlich möchte Katja ihr Publikum zum Lachen und Staunen bringen, es mit spektakulären artistischen Leistungen begeistern. Doch manchmal sind es die leisen Momente, die sie selbst am tiefsten berühren. „Plötzlich wird es vollkommen still im Zelt. Tausende Menschen schauen gebannt zu und man spürt, dass sie alle denselben Augenblick miteinander teilen. Für mich ist das manchmal sogar schöner als Applaus.“

Darin liegt die Essenz ihrer Arbeit: Gefühle zu wecken, die Menschen miteinander verbinden. Gerade zur Weihnachtszeit erhält dieser Gedanke eine besondere Bedeutung. Wärme, Gemeinschaft und Staunen verschmelzen zu einem Erlebnis, das noch lange nachwirkt.

Wenn im Schanzenviertel die Lichter angehen, beginnt für Katja Smitt weit mehr als eine neue Ausgabe des Kölner Weihnachtscircus. Es ist der Auftakt zu einem neuen Kapitel, das erst durch das Publikum wirklich lebendig wird. „Magie, die man nicht nur sieht, sondern fühlt. Das ist mein Versprechen an unser Publikum.“