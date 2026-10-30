Zehn Ausgaben lang begeisterte der Kölner Weihnachtscircus sein Publikum unter der Zoobrücke – jedes Jahr mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher. Nun wächst die erfolgreiche Produktion über sich hinaus: Im Mülheimer Schanzenviertel entsteht am neuen Standort an der Peter-Huppertz-Straße eine weitläufige Zirkusstadt, die den Produzenten mehr Raum bietet als je zuvor.

Ein neues Zuhause im kulturellen Herzen von Köln-Mülheim

Das Gelände liegt unmittelbar neben dem Palladium und dem E-Werk – ein echtes Kulturquartier. Dort entstehen ein imposanter Zeltpalast, großzügige Foyerbereiche und eigene Gastronomie. Eine direkt angrenzende Parkgarage mit rund 800 Stellplätzen macht die Anreise bequem. Und die Spielzeit reicht weit: Bis zum 3. Januar 2027 stehen 63 Vorstellungen auf dem Plan.

Katja und Ilja Smitt entwickeln seit mehr als 35 Jahren internationale Live-Entertainment-Produktionen – und bauen ihre Kölner Weihnachtswelt mit dem neuen Standort konsequent weiter aus. „Der Standort eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten, eine stimmungsvolle Weihnachtswelt entstehen zu lassen“, sagt Ilja Smitt. „Unsere Gäste werden schon beim Betreten des Geländes spüren, dass hier ein besonderes Erlebnis beginnt.“

Die Produzenten Katja und Ilja Smitt in der weihnachtlich geschmückten Manege ihres Circus. Copyright: koelner-weihnachtscircus.de

Wenn aus Artistik Kunst wird

Für die künstlerische Handschrift der Shows zeichnet Katja Smitt verantwortlich. Mit ihrem Gespür für Dramaturgie, Atmosphäre und Emotionen verbindet sie unterschiedliche Zirkusdisziplinen zu einem durchinszenierten Gesamterlebnis: „Aus den verschiedenen Kunstformen entsteht eine eigene Welt, die das Publikum emotional mitnimmt. Musik, Bewegung, Licht, Humor und Poesie gehören dabei untrennbar zusammen. Es sind diese besonderen Momente, in denen die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verschwimmen und Musik, Bilder und Artistik zu einem gemeinsamen Erlebnis werden. Wenn sich das Publikum diesem Zauber ganz hingibt und für einen Augenblick die Welt um sich herum vergisst, dann haben wir genau das erreicht, was wir mit unseren Inszenierungen schaffen möchten: ein außergewöhnliches Live-Erlebnis, das berührt, überrascht und noch lange in Erinnerung bleibt.“

Internationale Weltklasse – von Köln nach Monte-Carlo

Zur elften Ausgabe reisen mehr als 60 Artistinnen und Artisten an, die zur Weltspitze ihres Fachs zählen. Höhepunkt ist die 14-köpfige Akrobatiktruppe aus der Mongolei, die mit rasanter Schleuderbrett-Akrobatik und großer Körperbeherrschung begeistert – und nach ihrem Kölner Gastspiel direkt zum 49. Internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo weiterreist, einem der renommiertesten Wettbewerbe der Zirkuswelt.

Ebenfalls dabei: Großillusionist Peter Valance mit einer Zaubershow, wie sie sonst nur in Las Vegas zu sehen ist, sowie zwei in Monte-Carlo mit dem Bronzenen Clown ausgezeichnete Künstler – der portugiesische Clown César Dias und der Trapezkünstler João Godinho. Auch Leonid Beljakov ist mit seinen Hunden wieder mit dabei. Ergänzt wird das Programm durch Ensembles aus China, Russland, der Ukraine, Frankreich und Italien.

Clown César Dias wurde in Monte-Carlo mit dem Bronzenen Clown ausgezeichnet. Copyright: koelner-weihnachtscircus.de

Zehn Jahre – und das Beste kommt noch

In zehn Jahren hat der Weihnachtscircus eine enge Verbindung zu seinem Publikum in Köln und der Region aufgebaut. Der Umzug ins Schanzenviertel markiert den nächsten Schritt: mehr Raum für das gesamte Besuchserlebnis – von der Anreise bis in die Manege. „Mit dem neuen Standort bekommen wir nun den Raum, viele unserer Ideen noch konsequenter umzusetzen“, blickt Ilja Smitt voraus. „Für uns bedeutet das vor allem eines: Mehr Platz für Magie!“

Kölner Weihnachtscircus – 11. Ausgabe Spielzeit: 27. November 2026 bis 3. Januar 2027 Neuer Standort: Palastzelt Schanzenviertel im I/D Cologne, Peter-Huppertz-Straße, 51063 Köln-Mülheim Tickets: ab 24,90 € Vorstellungszeiten und Tickets: koelner-weihnachtscircus.de/showzeiten-und-tickets/