Das Erntedankfest hat sich in kurzer Zeit als feste Größe etabliert. Es versteht sich als Dankeschön der Händler und Händlerinnen an ihre Stammkundschaft und als Einladung an alle, den Markt abseits des schnellen Wocheneinkaufs als Ort der Begegnung zu erleben.

Mehr als ein gewöhnlicher Markttag

Neben dem regulären Sortiment von unter anderem italienischer Feinkost, Fisch, Kaffeespezialitäten, Wildfleisch und Blumen gibt es an diesem Tag zusätzliche Angebote. Frische Rievkooche, Damenoberbekleidung und handwerkliche Schuhpflege ergänzen das Marktangebot. Außerdem sorgt der Niehler Bürgerverein mit einer Abordnung von historischen Traktoren für ein ländliches Flair.

Frisches Obst gehört zum Wochenmarkt – und darf beim Erntedankfest nicht fehlen. Copyright: Stadt Köln

Ökumenischer Gottesdienst auf dem Markt

Den Mittelpunkt des Vormittags bildet von 10:15 bis 11:00 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst direkt auf dem Marktgelände. Im Anschluss geht es gesellig weiter: Die Marktbeschicker und Marktbeschickerinnen laden die Besucher und Besucherinnen zu einer kostenlosen Portion Kartoffelsuppe ein.

Überdachte Bereiche und zusätzliche Sitzgelegenheiten stellen sicher, dass das Miteinander wetterunabhängig im Trockenen stattfinden kann.

Informationen vom Marktamt der Stadt Köln

Auch das Marktamt der Stadt Köln zeigt Präsenz: Von 10 bis 13 Uhr sind Vertreter der Marktverwaltung vor Ort, informieren über die Kölner Märkte und verteilen praktische Einkaufstaschen für den nächsten Wochenmarkteinkauf.

Öffnungszeiten: Der Markt öffnet wie gewohnt von 7 bis 13 Uhr. Wer vorbeikommt, findet frische Lebensmittel – und vor allem ein Stück gelebte Veedelskultur.

Wochenmärkte in Köln

In Köln gibt es 63 Wochenmärkte, an 38 Standorten. Auf den Wochenmärkten finden Sie frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Blumen und vieles mehr.

Alle Infos rund um die Wochenmärkte in Köln gibt es HIER.

Wochenmarkt Köln-Niehl: Der Wochenmarkt in der Waldfriedstraße in Köln-Niehl findet immer donnerstags in der Zeit von 7 bis 13 Uhr (Aufbau ab 6 Uhr, Abbau bis 14 Uhr) statt.

Erreichbarkeit: