In einer feierlichen Gala wird in Köln am Mittwoch (20.15 Uhr) der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Für den wichtigsten Preis der hiesigen Fernsehbranche gab es im Vorfeld in 27 Kategorien aus den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport Nominierungen. Die Sendungen liefen zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 30. Juni dieses Jahres.

Die Gala wird bei RTL übertragen. Die meisten Nominierungen erhielten mit jeweils vier Kategorien die ZDFneo-Reihe „Chabos“, sowie die ARD-Reihen „Hundertdreizehn“ und „Die Nichte des Polizisten“. Im Gesamtvergleich von Werk und Personenkategorien kommt die ARD mit 32 Nominierungen auf die meisten Nennungen, gefolgt vom ZDF mit 23, RTL mit 15 und ProSiebenSat.1 mit elf. Der Streamingdienst Netflix ist siebenmal nominiert. (afp)