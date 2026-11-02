Lukas Podolski hat einen echten Coup gelandet: Helene Fischer kommt zum Glücksgefühle-Festival 2027!

Die Schlager-Queen wird vom 2. bis 5. September am Hockenheimring auftreten und dort ihre Premiere auf einer Festivalbühne feiern. Für das von Podolski und Veranstalter Markus Krampe initiierte Festival ist die Verpflichtung ein besonderer Höhepunkt zum fünfjährigen Bestehen.

Mehr als 50 Acts auf drei Bühnen angekündigt

Neben Fischer stehen zahlreiche weitere Stars auf dem Programm. Dazu gehören unter anderem Jason Derulo, Rita Ora, Sarah Connor, Shaggy, Anastacia, Jan Delay, Dieter Bohlen und Timmy Trumpet. Insgesamt sind mehr als 50 Acts auf drei Bühnen angekündigt.

Podolski freut sich über das Line-up: „Helene Fischer beim Glücksgefühle-Festival – das ist schon eine Ansage! Ich finde es jedes Jahr aufs Neue beeindruckend, welche Künstler wir an den Hockenheimring holen können.“

Das Interesse ist bereits groß: Beim Vorverkaufsstart im September gingen innerhalb von weniger als drei Stunden 50.000 Tickets weg. Die nächste Ticketphase „Glückspilz“ ist inzwischen gestartet.